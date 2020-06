Hamilton insinúa racismo en la Fórmula 1

Las imágenes de George Floyd, de 46 años, tumbado en el suelo y pidiendo auxilio con la rodilla de un policía asfixiándole durante siete largos minutos han dado la vuelta al mundo. La muerte ha desatado la ira y numerosas manifestaciones y revueltas en todo el planeta clamando contra el racismo.

Las redes sociales también se han llenado de publicaciones desde el asesinato el pasado 25 de mayo, y son muchos los deportistas, sobre todo estadounidenses, que han mostrado su protesta uniéndose al movimiento #BlackLivesMatter. (Las vidas de los negros importa).

Uno de ellos ha sido Lewis Hamilton, que además recurrió este domingo 31 de mayo a su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de acusación a su 'industria', sin concretar el destinatario de esas palabras, por permanecer en silencio ante la desigualdad racial.

"Veo a aquellos de vosotros que siguen en silencio, algunos sois las estrellas más grandes, pero permanecéis en silencio en medio de la injusticia. No hay ni una señal de nadie de mi industria que, por supuesto, es un deporte dominado por los blancos. Soy una de las únicas personas de color en él, pero estoy solo", lamentaba el de Mercedes.

"Pensé que ahora veríais por qué sucede esto y diríais algo al respecto, pero no podéis estar junto a nosotros. Solo sé que sé quiénes sois y os veo".

En la siguiente storie, Hamilton se desmarcaba de los incidentes que se están viviendo durante las protestas en Estados Unidos, pero reiteraba que "no puede haber paz hasta que nuestros supuestos líderes hagan el cambio".

“Esto no es solo en Estados Unidos. Esto pasa en el Reino Unido, en España, en Italia y en todo el mundo. La forma en que se trata a las minorías tiene que cambiar, hay que cambiar cómo se educa a las personas sobre igualdad, racismo, clasismo y hacerles saber que todos somos iguales".

"No nacemos con racismo y odio en nuestros corazones, eso nos lo enseñan aquellos a quienes admiramos".

¿Hay más mensajes de pilotos de F1 sobre el racismo tras la muerte de George Floyd?

El compatriota de Lewis Hamilton, Lando Norris, tiene un mensaje en la bio de su canal de Twitch que dice "Firma las peticiones BLM #BLACKLIVESMATTER".

El piloto de McLaren además publicó en Twitter lo siguiente: "Tengo fans y seguidores. Apoyo y amor. Y tengo poder a través de esto para liderar e inspirar a muchos. Pero también defendemos lo que es correcto. Esta vez te pido que hagas algo y actúes. Haga clic en el enlace y marca la diferencia... http://blacklivesmatters.carrd.co/#".

Tras el mensaje de Hamilton, otros como Charles Leclerc también publicaron varios post en Twitter: "Para ser completamente sincero, me sentía fuera de lugar e incómodo compartiendo mis pensamientos en las redes sociales sobre toda la situación y por eso no me he expresado antes. Y estaba completamente equivocado".

"Todavía me cuesta encontrar las palabras para describir la atrocidad de algunos vídeos que he visto en Internet. El racismo se debe combatir con acciones, no con silencio. Participa activamente, involucra y anima a otros a difundir la conciencia. Es nuestra responsabilidad denunciar la injusticia. No te quedes callado. Yo me planto".

Checo Pérez compartió el hashtag comentando un vídeo en el que se ve a un policía protestando contra el racismo.

Y además, el debutante en Williams Nicholas Latifi, había sido el primero en reaccionar a la acusación de Hamilton compartiendo una foto que pide justicia para George Floyd.