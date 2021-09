Hamilton niega que sus errores en Sochi se deban a la presión

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, apenas participó en la clasificación en Sochi debido a una penalización por un cambio de unidad de potencia que ya lo había relegado al fondo de la parrilla.

Hamilton dijo el viernes que era importante para Mercedes aprovechar esa oportunidad en Rusia, pero el heptacampeón del mundo vivió una complicada clasificación en la que solo pudo ser cuarto.

Un error al entrar en boxes para cambiar a neumáticos lisos hizo que Hamilton golpeara el muro y dañara su alerón delantero, lo que provocó una larga espera para instalar uno nuevo. Más tarde, volvió a tener otro incidente similar debido a la temperatura de los neumáticos, justo en su última vuelta. Además, atropelló al mecánico del gato delantero en una de sus entradas a boxes en la Q1.

Pero el británico descartó que fuesen consecuencia de cualquier tipo de presión por la reñida pelea por el título que mantiene con Verstappen, que está a cinco puntos de distancia en la cima del campeonato de pilotos.

"Sinceramente, no tiene nada que ver con la presión", dijo Hamilton. "Realmente no fue un escenario de presión. Es literalmente que los errores ocurren".

Hamilton explicó la rápida necesidad de cambiar los neumáticos intermedios a slicks lo llevó a atacar más al entrar en el pitlane, ya que "sabía que iba a necesitar tanto tiempo en la pista como fuera posible".

"Antes, al entrar en el pitlane, podías entrar muy despacio", dijo Hamilton. "La pista se estaba secando y el agarre era bastante bueno, y entré y fui un poco más rápido de lo normal, perdí la parte de atrás y me deslicé contra el muro".

"Sí, por supuesto, vergonzoso. [Estoy] decepcionado conmigo mismo por ello, pero estas cosas pasan. Todos cometemos errores y, por supuesto, no es lo que uno esperaría de un campeón mundial".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, se hizo eco de las palabras de Hamilton y dijo que el error no tenía nada que ver con la pelea por el título.

"Creo que no fue la presión de hoy, porque estaba claro que Max comenzaría desde atrás", dijo Wolff. "No puedo aclarar por qué pasó eso. No creo que sea la presión del campeonato. Y él no fue el único al que le pasó".

Hamilton tendrá como objetivo sumar su victoria número 100 en F1 desde la cuarta posición en la parrilla el domingo, y señaló que sus récord de éxitos hacen que los errores se noten aún más.

"El problema cuando tienes el éxito que yo tengo, es que cualquier cosa que no sea la perfección, está mal", dijo Hamilton. "Soy humano. Mi padre me llamó después, hablamos del tema y sigo adelante. Mañana volveré a concentrarme, y espero poder ofrecer una buena carrera".