Alonso y sus opciones en la salida del GP de Rusia de F1 2021

Fernando Alonso completó una clasificación brillante sobre mojado con el Alpine A521 en el GP de Rusia 2021 de Fórmula 1. El español exprimió su monoplaza y logró acabar sexto en la Q3, después de haberse permitido el lujo, incluso, de ser tercero en la Q2 detrás de los dos Mercedes.

El bicampeón del mundo de F1 le endosó nada menos que 1,6 segundos a su compañero de equipo, Esteban Ocon, y dejó claro que superar al francés le hizo "especial ilusión".

No obstante, Alonso es consciente de que tiene varios coches por detrás que, en seco, deben ser mucho más rápidos que el Alpine y que le harán sufrir este domingo en la carrera en Sochi.

"Sí, hoy [el sábado] ha sido una buena sorpresa. Creo que en Imola no fuimos competitivos en mojado; en Spa tampoco estuvimos contentos. Así que teníamos algunas dudas sobre cómo podíamos ser aquí con los intermedios. Y hemos sido rápidos. En cierto modo son buenas noticias. Como he dicho varias veces durante el año en cuanto a mi adaptación a la categoría, lo único que me faltaba era correr más en mojado. Idealmente en los entrenamientos libres, no en la clasificación, ni en la carrera. Pero, de nuevo, tocó en clasificación. Así que lo aceptamos", comentó el español en Sochi.

"Parece que estamos cogiendo confianza también en mojado, así que estoy contento. Y luego, en seco, siempre es difícil dar la vuelta. Creo que podría haber terminado cuarto, si hubiera estado bien en el último sector. He tocado una de las líneas blancas y eso ha sido suficiente para perder tres o cuatro décimas. Podría haber terminado cuarto, pero luego con Hamilton detrás, etcétera, sería quinto, sexto, inmediatamente después de la primera vuelta, la segunda... Así que al final creo que ser sexto es más realista y espero que esto nos traiga una buena oportunidad para hacer más en la carrera".

Cuando se le sugirió si será capaz de retener a los Pérez, Bottas (que saldrá 17º al final por una jugada estratégica de Mercedes durante la noche) o Verstappen, Alonso dejó claro que esto no es Hungría (donde aguantó el ataque de Hamilton durante varias vueltas para defender la victoria de Ocon).

"Veremos... Obviamente, en Hungría es muy difícil de adelantar, así que prefiero defender en Hungría que en Sochi con la recta más larga. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Seguro que Bottas sale detrás, será muy difícil dejarle ahí; Verstappen llegará hasta nosotros en la carrera, como vimos en Monza, que Bottas comenzó último y terminó en el podio...", reflexionó.

"Checo es noveno [ahora es octavo] también, así que sabemos que somos sextos, pero rápidamente esto puede ser 9º u 8º. Y ese es el mismo comentario supongo para los chicos de delante. Sabemos que antes o después en la carrera terminas en tu posición natural. Así que somos conscientes de ello. Pero al mismo tiempo estamos preparados para luchar e intentar sumar puntos".

"Nuestros principales objetivos son Aston Martin y AlphaTauri en lo que queda de año para el campeonato de Constructores. Empezamos delante de ellos y queremos terminar delante. Hay otros competidores que quizá no estén en nuestro punto de mira".

Y en cuanto a la salida, donde los rebufos se antojan decisivos y la frenada en la curva 2 puede provocar varios incidentes, Alonso tiene claro que él no tiene nada que perder.

"Creo que la curva 2 es una de las más difíciles del campeonato, lo sabemos. En las últimas cinco carreras aquí creo que hubo cinco Safety Car en la primera vuelta por culpa de la curva 2. Así que somos conscientes de esto, que hay algunos puntos difíciles en la primera vuelta y uno es la primera curva. Creo que si el coche sale bien y coges el rebufo del de delante, puedes recuperar algunas posiciones", apuntó.

"Si tienes una mala salida, entonces tienes que defenderte un poco. Así que creo que será una decisión bastante instintiva el domingo después de los primeros tres o cuatro segundos de la salida. Obviamente, nosotros estamos en posición de arriesgar y los demás no, porque no estamos luchando, por desgracia, por el campeonato ni nada parecido. Así que, si hay una oportunidad, seguro que intentaremos recuperar posiciones, pero sin volvernos locos".