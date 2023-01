Hamilton: "Si no puedo defender los derechos, prefiero no correr"

Cargar el reproductor de audio

En los últimos años, Lewis Hamilton ha sido muy activo tanto en redes sociales como en sus actos durante los fines de semana de la Fórmula 1 en cuanto a la defensa de los derechos humanos, especialmente en aquellos países donde más prohibiciones hay al respecto.

Sin embargo, a finales del año pasado, la FIA realizó un cambio en el reglamento que podría poner en jaque estas declaraciones públicas del británico con una nueva regla que prohíbe hacer declaraciones o comentarios "políticos, religiosos o personales" que no sean neutrales sin autorización previa del órgano rector de la máxima categoría.

Dicho cambio en el código de conducta llega después de algunos comportamientos que llamaron la atención de varios organizadores, razón por la que la FIA tuvo que poner su punto de mira en las declaraciones personales de los pilotos, tanto de F1 como de otras categorías.

Esta medida afecta en especial a varios pilotos, entre ellos Lewis Hamilton, que recientemente habló en una entrevista sobre ello con el New York Times y mostró su preocupación al respecto.

"Todavía hay muchos obstáculos que superar en ese sentido. Con suerte, no será así por mucho más tiempo, pero es triste ver que estas cosas todavía existen a día de hoy".

"Si no puedo tener conversaciones con la gente, si no puedo hablar de esos temas tan delicados, no tendrán la repercusión que deben tener. Por lo tanto, las organizaciones que pueden cambiarlo no dedicarán sus energías a mejorar eso", continuó el siete veces campeón del mundo de F1.

"2020 tuvo un gran impacto personalmente. Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema. Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo".

"Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más", aseguró el piloto de Mercedes.

Al menos en 2023, Lewis Hamilton seguirá en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo y, según la nueva norma de la Fórmula 1, si quiere seguir exhibiendo camisetas, logos o colores contra algunas causas más desfavorecidas, deberá pasar por el filtro de la FIA, siempre y cuando no quiera arriesgarse a recibir una multa monetaria que podría ser de grandes cantidades.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!