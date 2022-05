Hamilton llega con más joyas a Mónaco: "Nunca fue un problema"

Cargar el reproductor de audio

El nuevo director de carreras de la F1, Niels Wittich, quiso reforzar los elementos del Código Deportivo Internacional de la FIA, incluida la prohibición de usar joyas dentro del coche y las reglas relacionadas con llevar ropa interior ignífuga.

El tema volvió a generar debate en el pasado GP de Australia, y en el GP de Miami se incorporó una verificación para comprobar que el reglamento se cumplía.

Lewis Hamilton, el más afectado por la prohibición de lucir joyas, incluso tuvo una charla con el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, y aseguró que él seguiría luciendo todo tipo de accesorios.

"A otros les dejan llevar el anillo de compromiso. La próxima vez usaré cuatro relojes", dijo entonces Hamilton.

Al británico se le otorgó un permiso para retirar su piercing de la nariz en las carreras de Miami y España, pero se iba a controlar a partir del GP de Mónaco. Sin embargo, este viernes la FIA ha ampliado el margen hasta junio.

Y en la primera jornada de este GP de Mónaco, aunque solo llevaba un reloj, Hamilton lucía también los piercings y una cadena en el cuello. Cuando le preguntaron por su reacción a las medidas de la FIA, el inglés se mostró cansado: "Sinceramente, siento que se está dedicando demasiado tiempo y energía a esto".

"En las últimas carreras ya he dicho todo lo que siento que tengo que decir y no pienso en ello este fin de semana [en Mónaco]".

"Me he quitado los aros cada vez que me he subido al coche, y continuaré haciéndolo. El piercing de la nariz no es un problema, por el momento".

A pesar de decir que daba el tema por concluido, luego le preguntaron a Hamilton en la rueda de prensa del viernes en Mónaco si había aspectos positivos que sacar de la decisión de la FIA.

Y es que mucho más allá de la imagen, que en absoluto se ve perjudicada por llevar piercings u otro tipo de joyas, está el tema de la seguridad. Muchos citan el terrible accidente de Romain Grosjean en el GP de Bahrein 2020 como un ejemplo de que si se hubiera enganchado algo con joyas del piloto, habría sido más difícil sacar al piloto de la cabina del coche entre llamas.

A Hamilton eso le parece ventajista, y recordó que es una prohibición que lleva demasiados años en curso y que nunca ha habido que lamentarla: "Mira, [esa regla sobre la joyería] entró en vigor en 2005. Creo que todos hemos usado joyas durante toda nuestra carrera en la Fórmula 1".

"No ha sido un problema en el pasado y no hay razón para que sea necesariamente un problema ahora".

"Claro que es positivo que estemos trabajando con ellos [la FIA] y creo que se están acomodando un poco en este momento".

"Pero no deberíamos tener que seguir revisando esto cada fin de semana. Sin duda hay temas más importantes de los que preocuparse", concluyó.

