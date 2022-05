Hamilton no se quitará sus piercing y se pondrá "cuatro relojes"

Cargar el reproductor de audio

El nuevo director de carrera de la FIA, Niels Wittich, ha seguido al pie de la letra el código deportivo internacional al exigir que los pilotos no usen joyas o ropa interior no ignífuga mientras están dentro del coche.

El debate se prolongó durante varios fines de semana de carreras, pero llegó a un punto crítico en este GP de Miami, donde por ejemplo la retirada de los anillos de matrimonio fueron un punto particular de discusión.

A los pilotos también se les informó formalmente, en las notas de Wittich a los equipos, que los relojes están también prohibidos.

Lewis Hamilton parecía retar a la FIA cuando llegó al circuito el viernes con tres relojes y múltiples artículos de joyería.

Se le dio una exención de dos carreras para retirar los artículos que dijo que no podía quitarse fácilmente, como su piercing de la nariz, y tiene de margen hasta el GP de Mónaco para hacerlo.

El debate sobre la joyería volvió a estar en el foco este sábado cuando Esteban Ocon sufrió un gran accidente en la FP3, golpeando el mismo muro de hormigón contra el que acabó Carlos Sainz Jr. en la FP2.

Ocon reveló que el tema del muro sin barreras TecPro se había discutido en la reunión de los pilotos el viernes por la noche, pero no se realizaron cambios durante la madrugada.

La aparente ilógica entre exigir retirar las joyas por seguridad y no modificar esa zona de la pista para instalar barreras Tecpro no pasó desapercibida para los pilotos.

Las joyas de Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

"Todo este asunto de la seguridad... no sé", comenzó Hamilton cuando se le preguntó por las barreras. "Cuando me hablaron de las joyas, decían que la seguridad lo es todo. Y les dije: 'Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 16 años? Llevo 16 años con joyas. Entonces, ¿la seguridad no era un problema hasta ahora?".

"Cuando llegamos a estas nuevas pistas, hacen el mejor trabajo. Creo que han hecho un gran trabajo en todos los nuevos circuitos en cuanto a la seguridad, no se puede predecir cada curva, es complicado saber dónde vamos a necesitar Tecpro, pero la seguridad en esta pista es excelente".

"Así que creo que, por supuesto, después de la experiencia de este fin de semana, podemos saber que esa es un área en la que podemos mejorar. Pero eso es parte de las lecciones que aprendemos".

Cuando Motorsport.com le preguntó si se quitaría el piercing de la nariz en Mónaco tras su exención de dos carreras, Hamilton respondió con un claro "no".

Luego añadió: "Tengo una exención aquí, y conseguiré una exención el resto del año. A otros le permiten los anillos de matrimonio".

Y cuando le insistieron en si el debate continuaría en Mónaco, dijo: "Claro. La próxima vez usaré cuatro relojes".

Antes, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, sugirió que la prohibición de las joyas fue objeto de una discusión privada entre Hamilton y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Creo que lo que se necesitaba era un diálogo entre Lewis y Mohammed", dijo. "Está claro que las reglas están ahí para proteger a los pilotos; por otro lado, necesitamos mantener la posibilidad de la diversidad y la libertad de expresión".

"Y sabemos que esto es importante para Lewis, así que ayer sin entrar en detalles sobre dónde tiene un piercing, estoy seguro de que llegarán a una buena resolución".