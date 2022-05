Leclerc no quiere depender de las órdenes de equipo en Ferrari

Cargar el reproductor de audio

Charles Leclerc perdió el liderato de la clasificación de pilotos de F1 por primera vez esta temporada en el Gran Premio de España después de que un fallo en su unidad de potencia le obligase a abandonar y Max Verstappen lograra su tercera victoria consecutiva.

A Sergio Pérez, compañero del neerlandés en Red Bull, se le pidió dos veces durante la carrera que se hiciera a un lado para dejar pasar a Verstappen, dejándole el camino libre hacia el triunfo.

Pérez dijo por radio que era "muy injusto" ceder la posición ante Verstappen, pero luego reconoció que estaban corriendo con diferentes estrategias.

Ese hecho reabrió el debate sobre las órdenes de equipos en la Fórmula 1 y si las escuderías que luchan por el título deben poner todos sus focos sobre uno de sus pilotos más pronto que tarde para evitar perder puntos en la batalla por el campeonato.

Si Verstappen hubiera terminado segundo por detrás de Pérez, habría llegado al Gran Premio de Mónaco por detrás de Leclerc en la clasificación de pilotos.

El piloto monegasco se mostró preocupado por el hecho de que Ferrari pudiese utilizar órdenes de equipo, diciendo que no sería él "el que tomaría ese tipo de decisiones", y que esperaba no depender de las órdenes de equipo con su compañero de equipo Carlos Sainz.

"Red Bull ha dejado claras cuáles son sus intenciones, y lo han hecho desde muy pronto esta temporada" dijo Leclerc. "Pero respecto a nosotros, no sé".

"No he hablado de eso con Mattia [Binotto], y no he oído nada de esto por ahora".

"Pero creo que es solo cuestión de tiempo que Carlos llegue a luchar con nosotros cuando se sienta más cómodo con el coche. Así que no sé qué pasará".

"Pero tampoco quiero depender de eso. Sólo quiero hacer mi trabajo en el coche. Y si somos lo suficientemente rápidos, ya hemos demostrado que podemos ganar carreras".

"Si hacemos un trabajo lo suficientemente bueno, entonces estoy bastante seguro de que las posibilidades están ahí de todos modos".

En este inicio de curso, Sainz ha encontrado más problemas de lo esperado para igualar el nivel de Leclerc. El piloto español se retiró tanto en Australia como en Emilia Romagna, y solo pudo terminar cuarto en España después de un trompo en las primeras vueltas de la carrera. En estos momentos está a 39 puntos de su compañero en el campeonato.

Pese a ello, el monegasco no tiene ninguna duda sobre el talento del español y sus posibilidades de meterse en la pelea por el título, insinuando que se recuperaría "muy, muy rápido".

"Es un piloto muy, muy fuerte", dijo Leclerc. "Creo que está sufriendo un poco más para adaptarse a este coche, que quizás al principio encajaba un poco mejor con las características de mi estilo de pilotaje".

"Así que estoy bastante seguro de que Carlos también se unirá a la pelea muy, muy pronto. Al final, también depende de mí hacer el trabajo correcto y llevar a Ferrari a la cima", concluyo el piloto que este fin de semana corre en casa.