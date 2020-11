Hamilton, sobrado en Bahrein: "Podría haber ido más rápido"

Un caníbal, eso es Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes no se sació con la conquista del séptimo título mundial y ahora aspira a un rotundo récord, la pole número 100 de su carrera.

El objetivo puede alcanzarlo al final de la temporada si mantiene la racha iniciada en Bahrein este sábado, algo que no parece un espejismo en absoluto.

En la pista de Sakhir, iluminada artificialmente, Lewis dio otra lección de conducción en la clasificación, obteniendo la pole número 98 gracias al tiempo récord de 1:27.246 y apalizó a su compañero de equipo, aventajándole en casi tres décimas.

Al final de la sesión, Hamilton no ocultó su satisfacción por un resultado que subrayaba una vez más su talento, pero también expresó un poco de decepción por una vuelta que, en su opinión, podría haber sido aún mejor...

"La vuelta comenzó bien. Tal vez en la curva 1 podría haber hecho algo más, ya que no ataqué el vértice perfectamente. Además, podría haber ido más rápido en la curva 6. Siempre se puede ganar y estoy seguro de que si hubiera tenido la oportunidad de hacer otra vuelta podría haber mejorado en esos sitios", afirmó.

La número 98 de su carrera no parece haber saciado el apetito del inglés, pero el siete veces campeón del mundo explicó lo fácil que es meter la pata en una vuelta en seco.

"Siempre es cuestión de milésimas, siempre vamos al límite y hay que encontrar el equilibrio perfecto. Siempre intentas dar lo mejor de ti en la entrada de las curvas, pero al mismo tiempo también tienes que pensar en ser efectivo en la salida. De todos modos, fue una vuelta muy limpia y puedo estar contento", añadió.

Cualquiera habría pensado que Hamilton se relajaría un poco después de su espléndida victoria en Turquía, pero el siete veces campeón del mundo llegó a Bahrein con ganas, como si el campeonato aún estuviera en juego.

"No he celebrado mucho, he estado entrenando para esta carrera tratando de mantenerme concentrado en el objetivo. Este resultado refleja lo que hemos logrado como equipo. Sigo impresionando a mis chicos y ellos hacen lo mismo conmigo", apuntó.

"Esta temporada ha sido muy difícil para nosotros, aunque no lo parezca desde fuera. Estar aquí en Bahrein y poder hacer una vuelta como esta fue muy divertido. Disfrutamos de la sesión sin ningún tipo de estrés particular".

