Bottas, "sorprendido" por la diferencia con Hamilton en Bahrein

Bottas clasificó en segundo lugar, a 0,289 segundos de Hamilton, autor de la pole position, después de superar al Red Bull de Max Verstappen en la parte final de la Q3.

El fin de semana de Mercedes ha presentado hasta ahora un programa inusual, ya que el equipo optó por no hacer ningún trabajo de puesta a punto en los entrenamientos del viernes para pasar más tiempo aprendiendo los prototipos que Pirelli llevó a Bahrein con vistas a 2021.

Después de explicar que esto implicó que Mercedes había "comprometido su rendimiento para este fin de semana", Bottas reveló en la rueda de prensa posterior a la clasificación que terminaron "con configuraciones bastante diferentes respecto a Lewis".

"Veremos si eso marca alguna diferencia el domingo, pero él ha tenido un fin de semana realmente bueno en general, en cada sesión. Todo el tiempo he tenido la sensación de que tengo la velocidad, pero no la he puesto toda junta. Sentí que lo había conseguido al final, pero obviamente no fue suficiente", apuntó.

Bottas dijo que no era "nada" inusual que los dos pilotos de Mercedes optaran por diferentes configuraciones.

"Ha habido veces que han sido casi idénticas, ha habido veces que han sido diferentes", continuó. "Así es como funciona".

Hablando de cómo se sintió después de completar su última vuelta en la Q3 donde superó a Verstappen, Bottas dijo: "El final de la vuelta de la Q3 fue realmente muy bueno, fue como si no hubiera mucho más que encontrar realmente".

"Esa fue la sensación cuando crucé la línea. Así que, estaba satisfecho con eso, pero obviamente no fue suficiente para la pole. Me sorprendió bastante cuando vi la diferencia [con Hamilton]".

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo la decisión de no completar ningún trabajo de puesta a punto el viernes había cambiado el enfoque que Mercedes había tenido que hacer antes de la clasificación, Bottas explicó: "Definitivamente pierdes algo de tiempo para el trabajo de puesta a punto. Pero no es nada nuevo esta temporada, hemos tenido carreras en las que ha llovido el viernes, o ha habido una sola sesión de libres".

"Pero si miramos atrás, sí, si hubiera tenido una sesión más, probablemente habría intentado algo diferente basado en el resultado de hoy en la clasificación".

"Pero la regla es que después de la clasificación no puedes cambiar más el monoplaza, es lo qu hay. Pero espero que vaya bien para la carrera".

Así será la parrilla de salida del GP de Bahrein de F1 2020