Hamilton, con tres kilos menos, pero "optimista" en Hungría

Valtteri Bottas lideró la jornada del viernes del GP de Hungría, 11ª cita de la Fórmula 1 2021, por delante de su compañero, Lewis Hamilton, por apenas 27 milésimas de segundo. El finlandés, que ya había sido segundo en la FP1 detrás de Max Verstappen, mejoró en seis décimas su tiempo para parar el reloj en 1:17.012 en la sesión de la tarde.

Bottas, que actualmente es cuarto en el Mundial, a cinco puntos del top 3 que cierra Lando Norris, y a 77 puntos de Verstappen, reconoce que Mercedes no está "en un mal momento" en el Hungaroring.

"Es difícil de predecir cuánto afectan las temperaturas. Creo que últimamente hemos mejorado cuando hace calor. No es tan negativo. Hoy es una buena prueba de ello. No creo que estemos en un mal momento. Pero nunca se ven todas las cartas de otros equipos el viernes", apuntó el finlandés tras acabar la FP2.

"Tengo que decir que en la primera sesión de entrenamientos, con el equilibrio, tuvimos bastante trabajo que hacer, pero reaccionamos rápidamente, y empezó a mejorar bastante. Pero estoy seguro de que mañana habrá más cosas, sin duda. Es bueno ver que estamos en la lucha por la pole mañana, es realmente motivador".

Por su parte, Hamilton reconoció que le costó encontrar el equilibrio del W12, pero que no fue el único.

"Es bastante difícil conseguir el equilibrio. Es muy diferente a la última carrera; mucha gente ha tenido problemas con los neumáticos delanteros. Son muy diferentes este año, y en cada carrera. Así que ha sido un proceso interesante, tratando de entenderlos mejor. Y luego sí, por lo demás, normal", comentó el ganador del GP de Gran Bretaña de hace dos semanas.

"Sin duda que ha sido un comienzo positivo, teniendo en cuenta que no fue muy bien ahí fuera en términos de que el agarre es escaso. Hay un montón de derrapaje, supongo que porque estamos sobrecalentando los neumáticos tan pronto como salimos del pitlane. Pero todo el mundo está en el mismo barco".

"Ver a Valtteri y a mí en la primera línea de parrilla, creo que es genial para el equipo, y vamos a mejorar aún más. Así que tenemos algo de trabajo que hacer esta noche para tratar de ver cómo podemos afinar el coche un poco más, pero es un buen comienzo".

Cuando se le preguntó si están trabajando pensando en las opciones de lluvia de cara al domingo, Hamilton respondió: "No se puede planear de cara a la lluvia en un día caluroso como este. No se puede preparar el coche para la lluvia. Es bastante imprevisible, así que simplemente tratas de poner el coche en el mejor lugar que puedes, y tratas de entender los neumáticos tanto como puedes. De todos modos, no hay una gran diferencia entre los reglajes. Prepararemos el coche lo mejor que podamos para una clasificación en seco, y si llueve, pues llueve".

Los dos pilotos de Mercedes coincidieron en el exagerado calor que pasaron esta tarde en Hungría, donde las temperaturas del asfalto superaron los 60ºC.

"Sinceramente, lo de hoy fue como estar en una sauna finlandesa. Es una buena comparación, especialmente cuando paras entre las tandas, te empapas de calor. Fue como si hiciera mucho más de 60 grados, 70 grados en el cockpit", reconoció Bottas, habituado a las saunas.

"Sudamos un montón, pero fuera, en la pista, al menos tienes un poco de aire. Pero hace que sea bastante complicado lidiar con los neumáticos, obviamente, con el sobrecalentamiento. Pero sinceramente, no fue ni se sintió tan mal comparado con el resto. Así que no creo que sea un mal comienzo para nosotros".

Hamilton también apuntó: "Sí, ¡te asabas ahí dentro! Hoy he perdido mucho peso. Creo que he perdido tres kilos entre ambas sesiones. Una buena cantidad. Y sí, simplemente se han fundido los neumáticos".

"Soy bastante optimista con las temperaturas extremas de hoy, porque creo que podemos mejorar el equilibrio del coche. Y si podemos hacer eso, nos pone en una mejor posición para la carrera también. Pero, por supuesto, es mucho más agradable conducir cuando hace más frío. Estos neumáticos no están contentos la mayor parte del tiempo con este calor".

