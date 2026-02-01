Hadjar explica el accidente de Red Bull en el shakedown de F1 en Barcelona

Isack Hadjar, de Red Bull, ha explicado qué provocó su accidente el martes en el shakedown de Fórmula 1 en Barcelona.

El nuevo piloto de Red Bull sufrió el único accidente importante de la semana de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando se salió en la última curva a última hora del martes, en condiciones de mojado.

Según se informó, el coche de Hadjar sufrió graves daños en la parte trasera, lo que obligó al equipo a introducir piezas de repuesto antes de su último día de rodaje permitido, después de haber completado ya sus dos primeras jornadas el lunes y el martes.

Red Bull regresó a la acción en pista el viernes, con Max Verstappen al volante durante todo el día, completando 118 vueltas para elevar el total combinado del equipo a 303 vueltas en el shakedown.

Hadjar explicó que su salida se desencadenó al cambiar de neumáticos de lluvia a intermedios en una pista empapada.

"Fue agradable tener un buen día el lunes", comenzó Hadjar, quien aun así completó 158 vueltas antes de su accidente. "Fue muy productivo y conseguimos dar muchas más vueltas de las que esperábamos; todo fue bastante fluido y solo tuvimos problemas menores. Fue bastante impresionante teniendo en cuenta que era nuestro primer día con nuestra propia unidad de potencia".

"Por desgracia, el martes, justo después de cambiar de neumáticos de lluvia a intermedios, perdí el control del coche en la última curva y sé que las consecuencias no fueron ideales para el equipo".

Foto de: Red Bull Content Pool

"Lo positivo es que ya he empezado a entender y a trabajar en cosas del coche; todavía hay muchas cosas que ajustar, por supuesto, pero hasta ahora ha sido constante".

"Estos coches son diferentes, muy diferentes: en general hay definitivamente menos carga aerodinámica y son algo más predecibles en comparación con la generación anterior; son un poco más directos. Es más fácil jugar con ellos y, por el lado de la PU [unidad de potencia], hay muchas más opciones con las que el piloto puede jugar".

"No podría haberme preparado mejor para esta temporada y espero llegar al año con fuerza, pero desde luego aún no hemos terminado el trabajo: aprendo cada día".

El jefe de Red Bull, Laurent Mekies, ha respaldado plenamente a su nuevo piloto, que fue ascendido al equipo principal a costa de Yuki Tsunoda durante el invierno tras solo una temporada en la F1, y confía en que el piloto francés se llevará igualmente una experiencia de aprendizaje positiva del shakedown.

"Dimos más de cien vueltas el lunes con Isack, lo cual fue un día positivo, y luego el martes fue un poco más difícil para nosotros", dijo Mekies. "Max rodó por la mañana y solo pudo hacer una tanda larga antes de que llegara la lluvia, pero pensamos que sería un buen aprendizaje e interesante rodar en mojado con esta nueva generación de coches".

"Por la tarde nos pasamos a Isack y no había ninguna opción de usar neumáticos de seco, pero obtuvimos buenos datos en mojado. Se salió al final del día, en unas condiciones muy complicadas y con muchas cosas todavía por ajustar en el coche".

"Fue una pena, pero estas cosas pasan, y llegó después de un día muy positivo para él el lunes. No se puede subestimar el número de vueltas que completó Isack y el desarrollo y aprendizaje que él y el equipo obtuvieron".

Foto de: Red Bull Content Pool

Mekies también elogió a los mecánicos e ingenieros de Red Bull por devolver el coche RB22 a la pista el viernes para completar su primera prueba con su nuevo motor Red Bull Powertrains, respaldado por Ford.

"Fue un trabajo increíble por parte del equipo en el circuito y en la base para devolver el RB22 a la pista el viernes; ha habido noches largas para asegurarnos de poder hacer un tercer día de rodaje", explicó. "Max estuvo en el coche todo el día y también superó las 100 vueltas, aportando comentarios esclarecedores y de un valor incalculable, mientras seguimos aprendiendo sobre este nuevo coche y la PU".

"Tenemos mucho que sacar de esta semana y la experiencia y el nivel de detalle de Max con la ingeniería nos ayudarán a dar forma a la preparación para Bahrein y más allá. En cuanto a lo que esperábamos de la unidad de potencia en estos primeros tres días, solo puedo recalcar lo orgullosos que estamos de todos los que, en la base, nos entregaron esta PU".

"Ford estuvo aquí en el circuito para ver cómo todo cobraba vida y les damos un gran agradecimiento por su papel y su apoyo en esta historia tan especial".

"Por supuesto, es muy pronto y nada es perfecto, pero ya hemos empezado a aprender y a trabajar como un solo equipo en esto. Fue una gran satisfacción, pero no cambia la magnitud del camino que tenemos por delante. Sabemos que tenemos que hacer los deberes e ir paso a paso".

