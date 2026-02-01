Netflix estrenará en 2026 un nuevo documental sobre Michael Schumacher

Netflix ha confirmado que un nuevo documental sobre Michael Schumacher se estrenará en la plataforma de streaming en 2026.

El documental, "Schumacher 94", se centrará en la primera temporada en la que el siete veces campeón del mundo conquistó el título, en 1994, y será un largometraje de no ficción en lengua alemana.

Schumacher, en su primera temporada con Benetton en 1994, ganó ocho de los 12 grandes premios, terminó segundo en dos carreras y abandonó en las dos restantes, asegurándose así su primer campeonato del mundo.

Dirigido por Christin Freitag y producido por LEONINE Documentaries, el documental contará con la participación de la esposa de Schumacher, Corinna, así como de otras personas cercanas al expiloto de Ferrari.

"1994 marca un punto de inflexión en la historia de la Fórmula 1: Michael Schumacher, de 25 años, gana el primer Gran Premio de la temporada en Brasil, sentando las bases de una carrera sin precedentes", reza la sinopsis de Netflix.

"El año 1994, considerado uno de los más dramáticos y emocionantes de la historia de la Fórmula 1, estuvo marcado por acontecimientos de gran impacto como el accidente mortal de Ayrton Senna, así como por acusaciones de manipulación y maniobras de conducción antideportivas. Al mismo tiempo, surgió una auténtica ‘Schumi Manía’".

"La esposa de Michael Schumacher, Corinna Schumacher, y otras personas cercanas a él recuerdan cómo era en aquella época. Rememoran a un luchador implacable en la pista y a un hombre sensible y empático fuera de ella".

"Corinna Schumacher, que siempre ha sido su apoyo emocional, también ofrece una visión de los inicios de una historia de amor extraordinaria, que sigue siendo sólida a día de hoy".

Katja Hofem, vicepresidenta de contenidos de Netflix para la región DACH, declaró en un evento celebrado en Berlín, donde Netflix anunció todas sus próximas series y películas en alemán: "Los éxitos de los últimos años demuestran lo diversa que puede ser hoy el entretenimiento. Pero no nos detenemos ah".

"2026 será nuestro año más ambicioso hasta la fecha, con más series, películas y proyectos de no ficción en alemán, y con una variedad mayor que nunca".

"Esto solo es posible gracias a años de trabajo para desarrollar los proyectos adecuados, al valor de probar cosas nuevas y a una estrecha colaboración con nuestros socios creativos y productores locales. Con ‘What Next’, mostramos lo que representa Netflix: historias locales potentes, ejecutadas al más alto nivel".

La fecha de estreno aún no ha sido confirmada.