Haas hará un doble 'shakedown' como debut de su F1 de 2024

En los últimos días, Haas ha sido el protagonista de las noticias después de que se anunciara que Günther Steiner, director del equipo durante muchos años, no seguirá en su puesto tras no renovarse su contrato.

El antiguo director de ingeniería del equipo estadounidense, Ayao Komatsu, ha sido ascendido al puesto de máximo responsable y actualmente está llevando a cabo una revisión de las operaciones, para encontrar la mejor manera de hacer avanzar las cosas.

Mientras Komatsu tiene que ocuparse de los aspectos más importantes, la escudería sigue adelante con los preparativos de su coche para la temporada 2024 de la Fórmula 1, y ha esbozado planes para conseguir un valioso kilometraje antes de que comiencen los test oficiales de pretemporada, en Bahrein, el 21 de febrero.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, el ingeniero japonés habló de los planes para el monoplaza de esta campaña: "El 11 de febrero tenemos un 'shakedown' en Silverstone, y dos días antes de que empiece el test de pretemporada, tenemos otro en Bahrein. Luego pasaremos a las pruebas oficiales".

Aunque el coche no se verá en público antes del 'shakedown' de Silverstone, en otros años el equipo ya ha publicado imágenes de sus coches antes de tiempo, por lo que es posible que los aficionados puedan echar un vistazo con antelación a cualquier cambio de diseño.

Haas tuvo un difícil 2023, al terminar en última posición en la clasificación del Mundial de Constructores, a pesar de que su coche mostró un ritmo impresionante en algunos momentos. La escudería de Gene Haas luchó durante gran parte de la temporada para tratar de entender por qué el VF-23 era tan rápido a una vuelta, pero luego tenía problemas en distancia de carrera.

El cambio de concepto del coche que se llevó a cabo en el Gran Premio de Estados Unidos también trajo más confusión, ya que el equipo terminó el año sin saber si había mejorado las cosas, ya que Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen no estaban de acuerdo al respecto y corrían con especificaciones diferentes.

Hablando de los progresos que Haas ha hecho durante el invierno, Komatsu se mostró confiado, pero quiso señalar que no esperaba un salto espectacular en el orden de la parrilla de la F1 desde la primera carrera.

"El coche del 2024 es un paso claro", dijo. "Pero, ¿es lo suficientemente bueno contra la competencia para empezar? No lo creo, porque empezamos muy tarde. También cambiamos el concepto muy tarde y luego, al hacer la actualización de Austin, desviamos un poco nuestros recursos. Así que soy realista sobre el coche que sacaremos en Bahrein, pero no de forma negativa".

Komatsu cree que el equipo debe ser juzgado no por cómo se vean las cosas en Sakhir, sino por cuánto pueda progresar desde esa primera carrera. "No es culpa de nuestros ingenieros, de nuestros chicos, son buena gente", detalló. "Para mí, la clave sería que sea cual sea el coche que saquemos en Bahrein, sean cuales sean los problemas que veamos, intentemos entenderlo y luego avanzar desde ese punto como equipo, en lugar de tener posibles problemas de falta de cohesión entre ciertos departamentos".

"Somos un equipo pequeño, así que no podemos tener problemas internos. Tenemos que movernos como uno solo, si no, no tenemos ninguna posibilidad", explicó posteriormente Komatsu para finalizar.