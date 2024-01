McLaren avisa de la "desagradable sorpresa" que puede dar Red Bull

Aunque la propia Red Bull Racing ha restado importancia a la posibilidad de que se repita la situación del año pasado -cuando ganó todas las carreras menos una-, sus rivales no dan nada por sentado.

Y McLaren F1, que acabó el año como el rival más consistente de Red Bull, está especialmente preocupado por la situación, porque sabe que la escudería campeona del mundo detuvo el desarrollo de su coche de 2023 antes de tiempo.

Eso significa que Red Bull ha podido concentrarse en grandes mejoras para su coche de 2024 que no se han visto en público.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, dijo en la presentación de los colores de McLaren para 2024 que su escudería esperaba dar caza a Red Bull este año, pero que tenían que ser realistas.

"Está claro que queremos seguir recortando distancias", declaró. "El año pasado terminamos como el segundo o tercer equipo más rápido, dependiendo del circuito en el que estuvieras".

"El desarrollo del coche ha sido fuerte, pero Red Bull parece que no desarrollaron el año pasado al nivel que podrían si quisieran. Así que podría ser una sorpresa desagradable para todos".

McLaren se muestra optimista con las esperanzadoras cifras que está obteniendo de sus instalaciones de simulación -túnel de viento y CFD- en relación con el paso adelante que ha dado con su coche MCL38 de 2024.

Sin embargo, el jefe del equipo, Andrea Stella, sigue la cautela de Brown en cuanto a que esa mejora del rendimiento se manifieste en mejores resultados en pista, sobre todo porque sabe que Red Bull no se habrá quedado parado durante el invierno.

"Cuando se trata de competitividad en la pista, depende de lo que haya hecho el rival", recordó.

"Cuando pensamos específicamente en Red Bull, hay un elemento que obviamente creo que pone a todos en duda sobre lo que va a pasar en 2024. Es el hecho de que no han desarrollado mucho su coche [a finales del año pasado]".

"Entonces, la pregunta es, ¿lo detuvieron y acumularon desarrollo que aprovecharán para el coche de este año? Esta es mi teoría".

"Ni me imagino que Red Bull no estuviera en condiciones de desarrollar su coche, que esa sea la causa de no haber desarrollado. Al contrario, eso puede significar que su ritmo de mejora siguió adelante".

Y añadió: "Yo diría que Red Bull debería ser extremadamente competitivo y veremos dónde estamos nosotros, y veremos qué tipo de desafío seremos capaces de plantear en pista".

"Pero, para mí, para nosotros, es importante que veamos que estamos haciendo un buen trabajo con nuestro propio desarrollo de rendimiento. Confiamos en que, si seguimos haciéndolo, con el tiempo tendremos la oportunidad de acortar distancias. Así que esa es nuestra visión de futuro".