Opinión: el futuro de Ricciardo en la F1 pende de un hilo

Hace cinco meses parecía el asiento más seguro dentro del paraguas de Red Bull. Un ocho veces ganador de un gran premio ofrecía a su equipo una garantía, además de que siempre estaría en la reserva por si era necesario en la escudería principal. Después de todo, Daniel Ricciardo era una persona conocida en la firma y, de hecho, el director del conjunto, Christian Horner, lo catalogó como su favorito en toda la historia de los de Milton Keynes.

El británico fue decisivo para traerlo a mediados de la pasada campaña como sustituto de Nyck de Vries, y presumió de poder reavivar el fuego que una vez vio en el australiano. Durante unos caóticos meses para los austriacos en donde hubo una investigación al propio Christian Horner, la posición del piloto siguió pareciendo fuerte.

El padre de Max Verstappen, Jos, dejó claro que su hijo podría verse obligado a abandonar Red Bull, además de que Mercedes metió presión para su fichaje, y Daniel Ricciardo, por tanto, era un respaldo si el neerlandés abandonaba, o al menos, podría esperar algún tiempo mientras el equipo buscaba un sustituto a largo plazo.

Sin embargo, la situación del vigente campeón del mundo se calmó, y ahora es probable que permanezca en 2025. Después está Sergio Pérez, ya que el trabajo del australiano consistía en presionar al mexicano para que rindiera, pero el desenlace no fue el esperado.

A principios de campaña, el de Guadalajara acabó en el podio en cuatro de las cinco primeras carreras, pero, desde entonces, su estado de forma cayó de una manera un tanto alarmante, aunque no lo suficiente como para que su escudería no le renovase. Obviamente, eso significaba que Daniel Ricciardo estaba fuera de la carrera por hacerse con ese segundo asiento en Red Bull y, salvo otro movimiento en el equipo, parecía destinado a permanecer en el Visa CashApp RB.

Sin embargo, mientras que su compañero, Yuki Tsunoda, también renovó su acuerdo, sigue sin haber ninguna oferta sobre la mesa para el australiano, que cumple 35 años muy pronto. Es fácil entender por qué, ya que sus actuaciones en 2024 fueron algo decepcionantes, incluso Jacques Villeneuve le criticó durante el Gran Premio de Canadá en Sky Sports F1: "¿Por qué sigue en la Fórmula 1?".

El comentario molestó al australiano y a sus directivos, pero era difícil no estar de acuerdo con ese razonamiento. Tras el Gran Premio de España del pasado fin de semana, y otro mal resultado, el piloto volvió a hablar y se eximió de toda culpa: "Es un deporte de equipo, no individual. No es que te abraces y consueles, pero te unes, trabajas y reconocer que ser 15º no es divertido, así que queremos ser mejores".

Cuando se le preguntó si se vio obligado a profundizar más que nunca, Daniel Ricciardo dijo que estaba preparado para luchar, aunque hubo cierto titubeo en sus palabras, ya que señaló que todo el mundo en la parrilla es ahora mucho más competitivo y, por tanto, difícil de batir.

"Sin duda, me lo apunto todo, estoy poniendo todo de mi parte para intentar sacarle el máximo partido. No es que piense en hace ocho o diez años y me parezca que era un poco más fácil, pero también creo que ahora, naturalmente, con más datos, onboards, simulaciones…", comentó. "La parrilla está más apretada. Un mal día se paga mucho más caro que antes, eso es todo, no puedes permitírtelo".

"Desde el punto de vista técnico y de los comentarios, creo que estoy haciendo más que nunca, pero de una forma que disfruto. Puede que con la edad esté disfrutando más de este proceso", añadió.

Puede que lo esté disfrutando, pero con solo una cita en los puntos en todo 2024, en Red Bull no comparten el mismo entusiasmo. Siguen siendo unas semanas cruciales para el australiano, porque Liam Lawson se mantiene esperando entre bastidores ansioso por demostrar que puede volver a impresionar a todos como ya hizo en 2023, curiosamente como sustituto de Daniel Ricciardo cuando se rompió un hueso de su mano.

Naturalmente, el neozelandés representa el futuro, mientras que el más veterano parece una sombre de aquel piloto que derrotó de forma impresionante a Sebastian Vettel en 2014. Puede que aunque sume puntos en los grandes premios de Austria y Gran Bretaña, siga sin ser suficiente, y cada vez se tiene más la sensación de que, después de empezar la temporada en una cómoda posición y con opciones de ir a Red Bull, ahora se encuentra en otro lugar muy diferente.

