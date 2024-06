La FIA perdona a Verstappen tras 'violar' el artículo 19.1 del reglamento

La rueda de prensa de la FIA con los pilotos antes de cada carrera arrancó este jueves en el GP de Austria con Charles Leclerc, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda y Guanyu Zhou, solo cuatro protagonistas. La gran ausencia era la de Max Verstappen, también convocado, pero ausente al inicio de la conferencia.

El presentador reveló que Verstappen iba a llegar un poco tarde pero que llegaría, y finalmente el tricampeón del mundo se perdió los 15 primeros minutos, creando una gran expectación a su regreso.

La FIA anotó lo sucedido y pasó a investigarlo, ya que es un requisito obligatorio que los pilotos convocados acudan a esa rueda de prensa, y hubo un incumplimiento del artículo 19.1 a) del Reglamento Deportivo. Sin embargo, en la mañana del viernes y antes de que los coches y pilotos salieran a pista para la disputa de la primera y única sesión de entrenamientos libres, han anunciado que no hay sanción, ni deportiva ni económica, pero tampoco reprimenda, al piloto de Red Bull.

Los comisarios alegaron que hubo problemas de tráfico y acceso a la pista en la primera jornada del gran premio y que Red Bull había avisado con tiempo, por lo que perdonaron a Verstappen. El comunicado decía así:

"Los comisarios recibieron un informe del Delegado de Medios de que el piloto del coche 1 (Max Verstappen), llegó tarde a la conferencia de prensa del jueves".

"El Delegado de Medios informó que el piloto tuvo algunos problemas de transporte en la vía camino a la pista, pero el equipo informó a la FIA con antelación. Los comisarios concluyen que el piloto y el equipo tomaron todas las medidas razonables dadas las circunstancias y por lo tanto no imponer ninguna sanción a pesar de que técnicamente se han violado las reglas".

El Artículo 19.1 a del Reglamento, sobre las ruedas de prensa, compromisos con los medios y otras actividades de los pilotos, dice así en su epígrafe a):

"Todos los pilotos deben estar disponibles para participar en sesiones oficiales de medios y actividades promocionales (según lo definido por el Delegado de Medios) por una duración máxima de 30 minutos durante un período de dos horas, comenzando 23 horas antes del inicio programado de la P1. Cualquier piloto que no participe en una conferencia de prensa oficial de la FIA (según lo designado por el Delegado de Medios) debe participar en una sesión de prensa separada organizada por su equipo".

Cuando por fin se sentó y tomó el micrófono, el periodista le dijo: "Qué bueno verte, Max", antes de preguntarle qué pensaría de que el automovilismo fuera olímpico.

"No, no es para mí. Está demasiado relacionado con el coche. No sé, probablemente también sea así con las carreras. No crecimos en ese tipo de ambiente olímpico, así que para ser sincero, no es para mí, a mí no me apetecería, no creo que pertenezcamos al escenario olímpico. Y eso está bien porque tenemos nuestro propio campeonato, lo cual creo que es muy bien recibido. Y disfruto viendo los Juegos Olímpicos frente a la televisión", contestó, sin hacer referencia a su llegada tardía.