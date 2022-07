No solo Ferrari decidirá el futuro de Mick Schumacher en F1

Cargar el reproductor de audio

El futuro de Mick Schumacher, al menos esa ha sido la suposición generalizada hasta ahora, está totalmente en manos de Ferrari. El joven piloto de 23 años es el junior de los del Cavallino, que a su vez se consideraba que tienen derecho a ocupar uno de los dos asientos de Haas en la Fórmula 1. Pero ya parece que no es así, como ha revelado ahora el jefe del equipo, Günther Steiner.

"No voy a hablar de ningún contrato de Ferrari con nosotros. Y tampoco sobre los contratos entre Ferrari y Mick, porque tampoco los conozco en detalle", dijo Steiner en una entrevista con 'Motorsport-Total.com', publicación hermana de Motorsport.com en Alemania.

Asumir que está al 100% en manos de Ferrari qué piloto se sentará en el segundo cockpit junto a Kevin Magnussen en 2023 "quizá no esté tan claro" como siempre se dicen, revela Steiner.

Así lo explica: "No hay que concluir que Ferrari nos dice lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos opinar al respecto".

La posición de Mick Schumacher dentro de Ferrari parece cómoda en estos momentos. Se considera poco probable que los italianos vuelvan a recurrir a Antonio Giovinazzi para la Fórmula 1, y Callum Ilott ha decidido -al menos por el momento- seguir una carrera en Norteamérica.

Queda Robert Shwartzman, subcampeón 2021 de la Fórmula 2 por detrás de Oscar Piastri. Shwartzman es piloto probador de Ferrari en la Fórmula 1 2022, pero se considera impensable que ahora mismo el piloto de origen ruso acabe en una escudería americana, aunque compita bajo bandera israelí desde la invasión de Rusia a Ucrania.

Las posibilidades de Mick Schumacher para la F1 2023 son buenas

En otras palabras, actualmente no hay alternativas serias dentro del programa de Ferrari -y casi nadie puede imaginar que Haas no vaya a alinear a un junior de Ferrari, incluso aunque Steiner deje claro que no es sólo decisión de Ferrari quién se sienta en el segundo asiento-.

Por ahora, la atención deportiva se centra en la próxima actualización que se introducirá en el Gran Premio de Hungría y en mejorar su posición en el campeonato del mundo. Haas es actualmente octavo en la clasificación de constructores con 20 puntos, dos puntos por delante de Aston Martin y siete por detrás de AlphaTauri.

Mantener el octavo puesto, con un rival tan fuerte como Aston Martin, sería realmente un éxito, se podría pensar. Pero Steiner lo tiene claro y dice "¡Quiero más!". Cuando se le preguntó si podía ser más específico, respondió: "El séptimo puesto en concreto. Al fin y al cabo, deberíamos ser séptimos si no hubiéramos tenido esas cinco carreras en las que siempre había algo que no debió pasar".

La entrevista completa con Günther Steiner, en la que, por cierto, también explica por qué no concede entrevistas a la cadena de pago que retransmite la F1 en Alemania (Sky), se publicará en los portales de Motorsport Network Alemania (Motorsport-Total.com, Formel1.de y Motorsport.com) después del Gran Premio de Austria.