La paradoja de Jorge Martín: líder de MotoGP 2026... ¡siendo el piloto con más caídas!

La temporada 2026 del Mundial de MotoGP ha llegado al ecuador, y es el momento de echar la vista atrás para analizar la primera mitad de la temporada. En un campeonato que se ha ido de vacaciones apretado, con cinco pilotos en apenas 24 puntos, hay varias conclusiones que se pueden sacar. Hay varios contendientes que han aprovechado sus momentos álgidos, como es el caso de Márquez para volver a meterse en la pelea por el título, y hay otros, la mayoría, que han fallado más de la cuenta. De hecho, los errores en un calendario tan sobrecargado están a la orden del día.

Entre los datos disponibles, hay varios que sirven para comprender el estado de forma de un corredor y cómo marcha la temporada. Y seguramente uno de los más claros sea el de los accidentes. Las caídas muestran cuán fiable puede ser un piloto, y la cantidad de puntos que se ha podido dejar, para saber si su año está resultando aprovechado en función al nivel de su moto o no.

Sin embargo, la estadística de caídas en MotoGP 2026 tras 11 grandes premios pone bajo el foco una paradoja interesante. Y es que se tiene la percepción tras 22 carreras (contando las sprints del sábado) de que Jorge Martín ha llegado al parón veraniego como líder del Mundial gracias a haber aprovechado su 'modo supervivencia'. Y es algo que, de hecho, es cierto: el piloto español ha señalado durante distintos fines de semana que necesitaba sacar más potencial, puesto que no estaba del todo al máximo ni con su moto ni respecto a su físico, tras todo el calvario que sufrió en 2025. Su temporada está siendo de pelea y de adaptación, y de hecho en Sachsenring ya dijo que, si no daba un paso adelante en velocidad, el primer puesto de la general le quedaría poco.

Por eso, llama poderosamente la atención que, en base a esa estrategia de ir sobreviviendo, sin cometer errores, sea el de San Sebastián de los Reyes el piloto que más se ha caído en la primera mitad de curso. El madrileño de Aprilia lidera la clasificación de accidentes con un total de 16, doblando las 8 de todo 2025 (que, obviamente, fueron más graves en su conjunto) e igualando su récord de 16 accidentes durante toda la temporada 2023.

Por tanto, 'Martinator' va camino de su récord de caídas desde que es piloto de MotoGP. Aunque hay que decir que hay alguna circunstancia que explica este número. Sobre todo, que el #89 acumuló solo 5 de esos 16 accidentes en un mismo fin de semana, durante el Gran Premio de Catalunya que se le torció por completo (de hecho, acabó yéndose al suelo una sexta vez en el test del lunes, evitando lesiones de milagro).

Tras Martín, la segunda posición en la tabla es para Joan Mir, con 15 caídas. En este caso, por desgracia no sorprende la estadística del campeón de 2020: está claro que su año se está viendo marcado por las caídas, y el propio mallorquín ha señalado situaciones duras como las de Assen, cuando en las dos carreras del GP de Países Bajos se cayó apenas en la primera vuelta. El de Honda está por delante de Franco Morbidelli, tercero con 13 incidentes. A continuación, te dejamos la tabla completa de accidentes en lo que llevamos de 2026.

Caídas en MotoGP 2026 tras la primera mitad de temporada

Detrás de los tres hombres más accidentados, aparece Marco Bezzecchi, con 12 caídas. El italiano de Aprilia no está lejos de la media de accidentes que suele tener durante todo el curso, pero este año quizás esté sufriendo los más costosos de su carrera, puesto que con 5 ceros los sábados y caídas tan costosas como las de Balaton Park (sin ser culpa suya), Assen o Sachsenring (lesionándose) ha perdido el liderato de la clasificación general.

Los hermanos Márquez son los siguientes en la lista, y en este caso llama la atención ver a Alex más por los suelos (12 veces) que Marc (11). Pese a sus problemas en el brazo, el vigente campeón del mundo continúa con su tendencia de caerse en Ducati menos que en Honda, aunque podría superar sus registros de 2025, mientras que para el vigente subcampeón está resultando una campaña más complicada al manillar de la Desmosedici GP26, incluso con lesiones.

En KTM, Pedro Acosta está cumpliendo su objetivo de caerse menos este año, con 10 accidentes (va camino de récord positivo), todo lo contrario que Fabio Di Giannantonio, quien pese a verse como candidato al título ha doblado ya sus registros de todas las caídas de 2025 (10 en 11 GGPP por 5 de todo el año anterior).

Pilotos como Brad Binder, Jack Miller, Fermín Aldeguer, Ai Ogura o Fabio Quartararo también están consiguiendo acabar menos por los suelos, mientras que otros como Luca Marini igualmente han doblado sus registros. En cuanto a los 'rookies', Diogo Moreira y Toprak Razgatlioglu han comenzado con 6 caídas en 11 fines de semana de carrera. En cuanto a pilotos titulares, el menos accidentado es Raúl Fernández, que va con 2 frente a las 12 de todo 2025.

En cuanto a marcas, Ducati, con 6 motos, sigue llevándose el récord de caídas, con 59 en toda la primera mitad de año