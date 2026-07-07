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Monza volverá a tener carrera sprint en F1

Después de haber sido uno de los bancos de pruebas en 2021, a partir de la próxima temporada la sprint volverá a Monza con un acuerdo por tres temporadas hasta 2029.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Circuito de Monza

Autodromo Nazionale di Monza, dettaglio del circuito

Foto de: Archivio Autodromo Nazionale Monza

Mientras el Autódromo Nazionale Monza sigue adelante con su propio plan de modernización, que ha entrado ahora en una nueva fase tras las intervenciones ya completadas en la pista y en las infraestructuras como los pasos subterráneos, también llegan novedades relevantes en el plano deportivo. Desde 2027, el trazado italiano entrará de hecho en el grupo de circuitos que acogerán una carrera sprint, inaugurando un ciclo trienal que añadirá a la tradicional carrera del domingo también la prueba corta del sábado, al menos hasta 2029.

Lo confirmó el presidente del ACI, Geronimo La Russa, quien durante la presentación del gran premio de cara a la cita de septiembre confirmó precisamente la novedad trienal: "Hemos alcanzado un acuerdo, a partir del año que viene, por tres años, tendremos carrera Sprint".

Para el "Templo de la Velocidad" se trata de un regreso, porque Monza ya había acogido la carrera sprint en 2021, el primer año en que el formato se introdujo en Formula 1. En aquel momento, la carrera corta determinaba también la parrilla del domingo, un contexto que llevó al célebre incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen y a la victoria de Daniel Ricciardo con McLaren.

Monza

Monza

En aquel momento, Formula 1 eligió precisamente Monza, junto con SilverstoneInterlagos, como uno de los circuitos en los que experimentar el nuevo formato, al considerarlo especialmente adecuado para evaluar el potencial de la carrera corta. En los años siguientes, el campeonato amplió el abanico de pistas implicadas, aumentando también el número de fines de semana con carrera sprint, que pasaron de tres a seis por temporada.

Durante su intervención, La Russa explicó también que ya se han vendido más de 300 mil entradas para los cuatro días del evento 2026. Además, se ha añadido una tribuna provisional, por ahora reservada a los socios del ACI (Automobile Club d’Italia), que en el futuro podría abrirse también al público para ampliar aún más la capacidad y la oferta del circuito.

Durante el evento también se desveló el póster oficial del fin de semana de Monza, diseñado por Marco Lodola: "Para realizar el póster me inspiré en los futuristas históricos, seguí su manera de usar colores y perspectiva para dar sentido a los conceptos de velocidad y energía. Ideas, tonalidades y potencia que he intentado reproducir en la obra", explicó Lodola.

El póster se presentó en el Teatro della Scala de Milán "por una combinación que no podía ser mejor: dos de nuestras realidades entre las más apreciadas en el mundo juntas bajo el signo del orgullo nacional", añadió La Russa.

il poster ufficiale del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026

il poster ufficiale del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026

Foto di: Archivio Autodromo Nazionale Monza

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