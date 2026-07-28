La IndyCar presenta su el IR-28 para 2028: más rápido, ligero y diseñado para batir récords

En lo que supone un gran paso adelante para las carreras de monoplazas, la IndyCar ha presentado oficialmente el coche de su próxima generación: el IR-28.

Con su debut previsto para el inicio de la temporada 2028, el nuevo conjunto de chasis y motor promete mejores tiempos de vuelta, una seguridad mejorada y una mayor emoción en las maniobras rueda a rueda en todas las disciplinas. Desarrollado en colaboración con Dallara, su proveedor de chasis desde hace mucho tiempo, supone un rediseño completo destinado a establecer nuevas referencias en la competición automovilística, a la vez que mantiene la identidad distintiva de la categoría.

"Nos complace presentar las imágenes del nuevo chasis de la IndyCar, que llevará nuestro deporte a una nueva y emocionante era", dijo el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles. "Como podéis imaginar, un proyecto de esta magnitud requiere una cantidad increíble de planificación, colaboración y ejecución. Me gustaría dar las gracias a todos los socios, entre ellos Dallara, Chevrolet, Honda, Firestone y Shell, que han trabajado sin descanso para crear un paquete que potenciará la ya increíble competición de la IndyCar y su crecimiento líder en el sector".

"Aunque las primeras pruebas comenzarán esta semana, aún queda mucho trabajo por hacer antes de 2028, pero vamos por buen camino para presentar una nueva era de la IndyCar, que incluirá mejores carreras rueda a rueda, récords de pista, estándares en cuanto a la capacidad de competición y nuevos referentes en materia de seguridad. "Estamos convencidos de que el IR-28 es el paquete ideal para impulsar el futuro de la IndyCar en beneficio de nuestros equipos, pilotos, socios y aficionados".

El director ejecutivo de Dallara USA, Stefano dePonti, añadió: "Es un honor que IndyCar haya vuelto a elegir a Dallara. Tras más de una década de colaboración, su confianza continuada es el mayor reconocimiento a los esfuerzos de nuestro equipo. Este logro demuestra la dedicación, la experiencia y la colaboración de muchas personas que han trabajado sin descanso para crear un coche que satisfaga las necesidades actuales sin perder de vista el futuro. También refleja el compromiso constante de Dallara con la inversión en innovación y educación, compartiendo los conocimientos desarrollados en el mundo del automovilismo con el ámbito académico y más allá".

Con el objetivo de batir récords de pista con un peso reducido

El IR-28 está diseñado para superar los tiempos de vuelta actuales y batir los récords de pista que llevan mucho tiempo vigentes en toda Norteamérica. Entre ellos destacan los históricos récords de velocidad del Indianapolis Motor Speedway, establecidos en 1996 por Arie Luyendyk, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

Para alcanzar estas velocidades de récord y mejorar la capacidad de competición, el nuevo coche se ha sometido a una reducción de peso considerable:

Reducción de peso total: El IR-28 pesará aproximadamente 100 libras (45 kg) menos que el coche de carreras actual.

El IR-28 pesará aproximadamente 100 libras (45 kg) menos que el coche de carreras actual. Relación potencia-peso: El chasis más ligero mejorará mucho el rendimiento en la relación de aceleración y frenada, lo que permitirá a los pilotos seguir más de cerca a sus rivales y darlo todo en las batallas rueda a rueda.

Aerodinámica elegante y diseño de vanguardia

Aunque se mantienen los rasgos de diseño emblemáticos propios de la IndyCar, cada pulgada de la carrocería del IR-28 se ha rediseñado:

Arquitectura de estela diseñada específicamente: Por primera vez, el flujo aerodinámico se ha diseñado específicamente para optimizar la estela detrás del coche, reduciendo las turbulencias y facilitando los adelantamientos.

Por primera vez, el flujo aerodinámico se ha diseñado específicamente para optimizar la estela detrás del coche, reduciendo las turbulencias y facilitando los adelantamientos. Configuraciones de alerones: Incorpora nuevos alerones delanteros y traseros que proporcionan una postura agresiva en circuitos de carretera y urbanos, junto con un paquete de de alta carga aerodinámica y baja resistencia para óvalos (incluido un alerón delantero más estable aerodinámicamente para el IMS).

Incorpora nuevos alerones delanteros y traseros que proporcionan una postura agresiva en circuitos de carretera y urbanos, junto con un paquete de de alta carga aerodinámica y baja resistencia para óvalos (incluido un alerón delantero más estable aerodinámicamente para el IMS). Aeroscreen integrada: El aeroscreen de seguridad se ha diseñado específicamente para integrarse directamente en la arquitectura del chasis, lo que da como resultado un perfil más ligero, elegante y aerodinámico con un aspecto distintivo de "avión de combate".

El aeroscreen de seguridad se ha diseñado específicamente para integrarse directamente en la arquitectura del chasis, lo que da como resultado un perfil más ligero, elegante y aerodinámico con un aspecto distintivo de "avión de combate". Innovaciones en el cockpit (habitáculo): Las perillas y manetas mecánicas de las barras estabilizadoras se sustituyen por barras estabilizadoras controladas electrónicamente y ajustables por el piloto, lo que libera espacio en el habitáculo en aras de la seguridad y mejora al mismo tiempo la capacidad de respuesta de la configuración.

Las perillas y manetas mecánicas de las barras estabilizadoras se sustituyen por barras estabilizadoras controladas electrónicamente y ajustables por el piloto, lo que libera espacio en el habitáculo en aras de la seguridad y mejora al mismo tiempo la capacidad de respuesta de la configuración. Sistema de suspensión de inercia AXIS personalizado: Basada en una arquitectura de amortiguación ligera y compartida, la plataforma AXIS ofrece opciones de ajuste multimodo de muelles, amortiguadores e inercia sin aumentar los costes. Cabe destacar que la IndyCar seguirá siendo el único gran campeonato de automovilismo que permite sistemas de inercia de tercer elemento tanto en la parte delantera como en la trasera.

Mejoras visuales y comerciales

Pantalla digital de posición del coche: Se monta directamente en el coche para mostrar la posición en pista en tiempo real durante los entrenamientos, la clasificación y las carreras.

Se monta directamente en el coche para mostrar la posición en pista en tiempo real durante los entrenamientos, la clasificación y las carreras. Ventana transparente del motor: una ventana de estilo acristalado integrada en la cubierta del motor que muestra las marcas de Chevrolet y Honda.

una ventana de estilo acristalado integrada en la cubierta del motor que muestra las marcas de Chevrolet y Honda. Espacio para patrocinadores: Las superficies ampliadas y optimizadas en toda la carrocería ofrecen una mayor visibilidad para los equipos y sus socios.

Motor: propulsión híbrida de alto rendimiento y más ligero

La parrilla de 2028 contará con un motor de combustión interna V6 biturbo de 2,4 litros capaz de entregar hasta 760 caballos de potencia, con compromisos por parte tanto de Chevrolet como de Honda.

"Todo el equipo de Chevrolet espera con ilusión esta nueva era de la IndyCar y el debut del IR-28 en 2028", afirmó Eric Warren, vicepresidente de Competición de de GM. "Este nuevo coche es fruto de más de una década de colaboración con la IndyCar, y estamos seguros de que el nuevo motor V6 biturbo de 2,4 litros V6 biturbo ofrecerá más rendimiento, el sonido y la emoción que los aficionados a la IndyCar esperan del equipo Chevy"

David Salters, presidente de Honda Racing Corporation USA, añadió: "Durante más de 30 años, Honda se ha apoyado en su legado en el mundo de la competición como socio clave de la IndyCar y estamos encantados de comenzar este nuevo capítulo con el IR-28, que estará propulsado por nuestro nuevo sistema de propulsión híbrido V6 de HRC fabricado en Estados Unidos. La IndyCar ofrece algunas de las mejores carreras del planeta, y esta evolución del monoplaza crea nuevas oportunidades para mejorarla: un coche más ligero, un sistema de propulsión híbrido más potente, un chasis aún más seguro y emocionante, y retos de ingeniería aerodinámica para nuestros colaboradores y equipos de Honda".

Integración híbrida de Helix: El proveedor británico Helix -conocido por su tecnología aplicada a la F1, la Fórmula E y los Hypercar- fabrica una unidad híbrida de bajo voltaje que se aloja perfectamente dentro de la campana de embrague, entre el motor y la caja de cambios.

El proveedor británico Helix -conocido por su tecnología aplicada a la F1, la Fórmula E y los Hypercar- fabrica una unidad híbrida de bajo voltaje que se aloja perfectamente dentro de la campana de embrague, entre el motor y la caja de cambios. Sistema de almacenamiento de energía (ESS) de BOLD Technology: Con el primer sistema de almacenamiento de energía (ESS) basado en baterías de la historia de la serie, BOLD Technology —con sede en España y Míchigan— ofrece aproximadamente 14 veces la capacidad de almacenamiento de energía del anterior sistema de supercondensadores, lo que permite a los pilotos aplicar estrategias más complejas.

Con el primer sistema de almacenamiento de energía (ESS) basado en baterías de la historia de la serie, BOLD Technology —con sede en España y Míchigan— ofrece aproximadamente 14 veces la capacidad de almacenamiento de energía del anterior sistema de supercondensadores, lo que permite a los pilotos aplicar estrategias más complejas. Transmisión Xtrac: Xtrac, socio desde hace mucho tiempo, proporciona una unidad de transmisión de nuevo diseño que reduce el peso en 25 libras (11 kg) con respecto al coche actual.

Normas de seguridad sin concesiones

Diseñado para superar tanto las especificaciones de IndyCar como las de la FIA (la que sea más estricta), el IR-28 introduce mejoras de seguridad fundamentales:

Dimensiones más amplias del habitáculo: Diseñada para adaptarse cómodamente a una mayor variedad de estaturas y complexiones de los pilotos, complementada con una mejora de la circulación de aire interna y de los sistemas de refrigeración del piloto.

Diseñada para adaptarse cómodamente a una mayor variedad de estaturas y complexiones de los pilotos, complementada con una mejora de la circulación de aire interna y de los sistemas de refrigeración del piloto. Estructuras avanzadas de protección contra impactos laterales: la arquitectura lateral reforzada absorbe mayores niveles de energía cinética durante los impactos laterales a alta velocidad.

la arquitectura lateral reforzada absorbe mayores niveles de energía cinética durante los impactos laterales a alta velocidad. Dinámica de colisión optimizada: la dinámica mejorada del coche ayuda a mantener el monoplaza pegado al suelo durante los deslizamientos, giros o situaciones en las que el morro se eleva en el aire.

Pruebas de lanzamiento del IR-28

Las pruebas en circuito del IR-28 comienzan en breve, con un amplio programa de test en trazados como el Indianapolis Motor Speedway (circuito ovalado y de carretera), el Sebring International Raceway y otras pistas aún por anunciar.