Norris lo tiene claro: "Fui mejor que Piastri en todos los sentidos"

Lando Norris afirma que fue "simplemente mejor en todos los sentidos" en comparación con su compañero de equipo Oscar Piastri en su camino hacia su importante victoria en el Gran Premio de Hungría 2026.

Tras hacerse con la pole position por 0,012s de ventaja sobre el Ferrari de Lewis Hamilton, el piloto británico de McLaren perdió el liderato ante Piastri en la primera vuelta al derrapar yendo por el exterior, más sucio, de la curva Hamilton.

Norris siguió sin problemas el ritmo de Piastri, manteniéndose a menos de dos segundos durante las primeras 33 vueltas de la carrera, aunque sin poder adelantar.

En ese momento, Norris quería entrar de nuevo en boxes para tener ¡aire limpia con sus neumáticos nuevos, pero las "reglas papaya" de McLaren daban prioridad al líder de la carrera, Piastri, por lo que fue el australiano quien se dirigió al callejón de boxes.

Sin embargo, Piastri salió en el tráfico de varios pilotos, entre ellos Carlos Sainz, que chocó con él mientras luchaba por su posición en pista con otro coche, y Norris pudo aprovecharlo para salir en cabeza después de su propia parada en boxes. A partir de ahí, con unos neumáticos seis vueltas más nuevos, Norris abrió una ventaja de 13 segundos sobre su compañero en las siguientes 15 vueltas, hasta que Piastri se vio todavía más perjudicado por un fallo en la caja de cambios y se abandonó. Norris ganó con 15 segundos de ventaja sobre Max Verstappen al final.

"¿Qué es lo que más me alegra? Simplemente el hecho de que fuéramos tan rápidos. Quiero decir, el coche seguía siendo horrible de conducir a veces, pero rápido, y prefiero tener un coche horrible pero rápido que otra cosa. Así que, sí, simplemente el ritmo. El ritmo que mantuve durante toda la carrera, incluso detrás de Oscar al principio".

Oscar Piastri, McLaren; Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Por supuesto, no fue mi mejor curva 2, pero después de eso, al ver cómo era mi ritmo, me di cuenta de que era mejor en todos los sentidos, tanto en cuanto a la degradación de los neumáticos como al ritmo. Estaba convencido de que aún podía ganar la carrera, incluso después de eso, tanto si entraba en boxes como si le obligaba a él a entrar y yo aguantaba más tiempo, ponía neumáticos nuevos y remontaba. Así que estaba convencido de que hoy podía ganar la carrera, y lo hicimos".

"Por supuesto, fue una pena para él y tuvo mala suerte, porque creo que podríamos haber conseguido un doblete. Pero, por lo demás, fue simplemente mi ritmo. Mi ritmo me permitió mantenerme tan cerca de él durante tanto tiempo. Hoy estábamos a otro nivel y me sentía muy bien. Cuando el coche va bien y yo estoy en racha, nadie nos para".

Cuando se le preguntó sobre la posible frustración por verse limitado por las reglas del equipo en materia de estrategia, Norris explicó: "Bueno, solo quiero ganar la carrera, ¿sabes? Hay ciertas reglas que tenemos como equipo y no podemos perjudicar la carrera del otro siendo demasiado agresivos y queriendo ganar. Pero quiero ganar y sin duda creo que tenía un ritmo mucho mejor que él. Tenía muchas más posibilidades de ganar la carrera, por así decirlo".

"Así que, ya sabes, cuando me quedé atascado detrás de Oscar, Max estaba a tres o cuatro segundos por detrás, y en ese momento seguía siendo una amenaza. Por delante no había ninguna amenaza y teníamos muchas más garantías de que ganaríamos como equipo de todos modos. Así que quería entrar en boxes y hacer un "undercut", porque mi ritmo era tan bueno que podría haberle sacado toda una ventana de parada en boxes, creo, y volver a entrar si fuera necesario. O conseguir que él entrara pronto".

"Creo que estábamos en la delgada línea entre entrar en boxes demasiado pronto y perjudicar las carreras de ambos. Así que fue simplemente en beneficio del equipo, algo que, con razón, tienen que rebatirme. Pero quiero hacer todo lo que pueda para intentar ganar una carrera, por supuesto".

Esta fue la primera victoria de Norris en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Brasil de 2025, poniendo fin a su racha más larga sin victorias —12 carreras— desde 2023. Sigue ocupando el quinto puesto en el campeonato de pilotos, a 91 puntos del líder, Antonelli.

Oscar Piastri, McLaren; Andrea Stella, McLaren; Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images