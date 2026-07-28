Ferrari, sorprendida por la "atrevida" estrategia de Red Bull que le valió un podio a Verstappen

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, admitió que su escudería se vio sorprendida por la tanda de 29 vueltas de Max Verstappen con neumáticos blandos, que le valió a Red Bull el segundo puesto en el Gran Premio de Hungría, mientras que su director, Laurent Mekies, elogió a su estructura por una decisión estratégica "atrevida".

Verstappen se hizo con el segundo puesto en Hungaroring a pesar de sufrir otro fin de semana complicado con el Red Bull, mientras que los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, se quedaron fuera del podio, por detrás de Andrea Kimi Antonelli, incapaces de sacar partido al mejor ritmo del SF-26.

Cuando la decisión de Ferrari de que tanto Leclerc como Hamilton salieran con blandos no les reportó ninguna mejora en su posición en pista al inicio, dando la sensación de que el equipo se había metido en un callejón sin salida. Hamilton se vio obligado a parar tras solo 13 vueltas para cambiar a los neumáticos duros, con los que Ferrari no resultó ser especialmente rápido, y Leclerc le "copió" tres vueltas más tarde.

La parada de Hamilton provocó una reacción de Verstappen, que no pudo evitar que le hicieran un "undercut", pero un adelantamiento magistral en la curva 1 restableció el orden a favor del piloto de Red Bull.

Sin embargo, el escaso ritmo con los neumáticos duros llevó al siete veces campeón del mundo a entrar de nuevo en boxes tras solo 17 vueltas, lo que supuso una estrategia de tres paradas; Leclerc siguió su ejemplo en la vuelta 36. Sin embargo, lo más importante es que a ambos Ferrari se les montó otro juego de neumáticos duros, por lo que causó cierta sorpresa que la segunda parada en boxes de Verstappen, en la vuelta 41 de 70, fuese para cambiar a neumáticos blandos desgastados.

La sorpresa de Ferrari la compartió también el propio holandés. "¿Hay alguna indicación a mi alrededor de que estos blandos vayan a aguantar?", le preguntó a su ingeniero.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Por lo tanto, cuando el McLaren averiado de Oscar Piastri provocó un coche de seguridad virtual en la vuelta 56, Ferrari tomó la decisión sencilla de parar para cambiar a otro juego de neumáticos blandos, cediendo así la posición en pista a Verstappen, que se suponía que también iba a entrar.

Pero Red Bull lo mantuvo en pista, programando una gigantesca tanda de 29 vueltas con neumáticos blandos, que Verstappen ejecutó a la perfección para hacerse con el segundo puesto —un resultado que superó con creces incluso las expectativas más optimistas de Red Bull tras un fin de semana plagado de problemas con el RB22.

"El equipo me puso los neumáticos blandos y al principio pensé: 'Esto va a ser una tanda muy larga hasta el final', pero conseguimos que funcionara", dijo un atónito Verstappen. "Me quedé pensando: '¿Cómo demonios he acabado aquí?'. Estaba alucinando, sí, de hecho, sigo alucinado", añadió.

Al final, Hamilton también terminó por detrás de Antonelli y se quedó fuera del podio, en quinta posición después de que una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane lo relegase por detrás de Leclerc.

Mekies admite las "decisiones estratégicas muy arriesgadas"

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, elogió a su equipo de estrategia por la audaz decisión de mantener a Verstappen en la pista. "Hoy los chicos han tomado varias decisiones estratégicas bastante arriesgadas, incluida la del VSC", afirmó Mekies. "Pero no solo [esa], si nos fijamos en la decisión anterior de no cubrir a Lewis cuando entró en boxes al principio. Y, como siempre, aciertan. Así que, enhorabuena al muro de boxes y a todo el equipo que está en la fábrica".

"En conjunto, la ejecución de la carrera ha sido muy, muy sólida. A principios de año tuvimos problemas con las salidas. Ahora estamos consiguiendo hacer buenas salidas, paradas en boxes sólidas y una estrategia muy sólida, como siempre. Así que, sin duda, estoy muy contento con la forma en que el equipo ha estado funcionando en estas últimas carreras, ya que va a volver al nivel por el que es conocido", añadió.

Por otro lado, Frederic Vasseur admitió que Ferrari no se esperaba que Verstappen completara casi la mitad de la carrera con neumáticos blandos.

"Es cierto que, al final de la carrera, creo que todo el mundo se sorprendió porque Max completó unas 37 vueltas con unos neumáticos blandos", afirmó. "Esperábamos que la vida útil fuera la mitad de eso, quizás".

"Los [neumáticos] duros resultaron mucho más complicados, pero uno se da cuenta de ello un poco tarde. Intentábamos hacer el undercut, y en un momento dado estaba funcionando; te anticipas a la parada en boxes y ya no puedes reaccionar. Fue sorprendente, pero creo que lo fue para todo el mundo", finalizó.

Información adicional de Roberto Chinchero y Ronald Vording

Foto de: Mark Thompson / Getty Images