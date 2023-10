La FIA no irá a juicio con la F1; Andretti sigue esperando el 'OK'

La semana pasada, la federación internacional aprobó la solicitud de Andretti para unirse a la parrilla como el undécimo equipo a partir de la temporada 2025 de Fórmula 1 como muy pronto, puesto que su entrada se adelantó a la fase final para llegar a un acuerdo comercial. La FOM dejó claro que solo aprobará una ampliación si se demuestra que el participante que debute aporte beneficios al campeonato.

La reticencia del organismo a aceptar automáticamente a los estadounidenses provocó que se rumoreara si llegarían finalmente o no, un asunto que incluso podría ir a los tribunales e incluirse en la implicación de las autoridades anticompetencia de la Unión Europea.

Sin embargo, el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, restó importancia a cualquier sugerencia que se produzca un enfrentamiento legal por ello: "No tenemos que ir a los tribunales, y no creo que ninguno de nosotros vaya a ir. Tal vez suene muy emocionante y excitante para los medios de comunicación, pero no irá a los tribunales, estoy seguro de ello. ¿Por qué deberíamos ir a juicio?".

Aunque la federación internacional y la FOM parecen enfrentadas, puesto que sus opiniones sobre lo que puede aportar Andretti no coinciden, el presidente no cree que eso vaya a desencadenar una gran pelea si las cosas no avanzan. Por el contrario, insiste en que la situación se abordará de forma constructiva, y no como un punto de conflicto público.

"¿Este matrimonio [entre la FIA y la FOM]?", se preguntaba en una reunión con la prensa, en la que estaba Motorsport.com. "Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo, creo que el Papa del Vaticano puede casarse cien veces y divorciarse, pero nosotros no nos divorciaremos".

"Sí, los propietarios podrían cambiar mañana, Liberty Media podría vender, ¿pero la FIA con Liberty Media yendo a los tribunales? Ni siquiera lo permitiremos, ni está en discusión", explicó Mohammed ben Sulayem. "Nosotros cogemos el teléfono y nos encargamos de las cosas, todo eso forma parte para mejorar el deporte".

Los beneficios para la Fórmula 1

El presidente de la FIA cree que hay motivos claros para que la FOM apruebe la entrada de Andretti, entre los que se incluyen la subida del precio de las acciones de Liberty Media el día que se aprobó su llegada a la Fórmula 1, así como las dificultades que cree que habrá para rechazar a su socio, General Motors, y su marca, Cadillac.

"Hay muchos aspectos en esto", dijo muy optimista antes de explicar algunos detalles. "En primer lugar, Liberty Media es una empresa estadounidense, y leí que daban el visto bueno. Después, mirando el precio de las acciones, subieron en lugar de bajar cuando lo anunciamos, eso es bueno para ellos, y en tercer lugar, decir no a un estadounidense es muy difícil, sería bueno para el negocio [que llegaran]".

Pelear con un undécimo equipo en la Fórmula 1

Aunque uno de los factores que analizará la FOM son las consecuencias financieras de tener un equipo más en la parrilla, Mohammed ben Sulayem no considera que eso sea motivo para rechazar la solicitud de Andretti. Pese a que se sabe que menos de la mitad de los circuitos actuales tienen instalaciones para acomodar a una escudería más, el presidente de la FIM afirmó que parte de los contratos de la Fórmula 1 con los trazados es que deben ser lo suficientemente grandes como para alojar a doce conjuntos.

El emiratí citó el hecho de que el Gran Circo haya encontrado espacio en varios circuitos para Apx GP, el equipo ficticio que está rodando la nueva película de Brad Pitt, como prueba de lo sencillo que sería hacerlo posible: "Podemos permitirnos tener otra escudería de Hollywood, por el amor de Dios. Los contratos son muy claros, y ahora tener once escuderías para el cine, y cuando terminen, habrá espacio".

"Es seguro que se aprobará y que haya sitio para doce, está escrito. Es responsabilidad del promotor y del circuito, no es nuestra responsabilidad, no interferimos, pero así son las reglas, que no solo las aplicamos nosotros, se aplican en todas partes, y por todas las partes", comentó.

Aunque algunos han sugerido que Andretti podría entrar en la Fórmula 1 sin un acuerdo comercial con la FOM, por lo que, en teoría, competiría sin premios en metálico, se cree que eso no es posible. Fuentes muy cercanas indican que los actuales acuerdos del Pacto de la Concordia que se aplican desde 2021 a 2025, firmados por la FIA, FOM y los equipos, incluyen cláusulas que estipulan que cualquier nuevo participante en la parrilla debe tener un pacto comercial antes de poder competir.

Hablar de Andretti sin la aprobación de la FOM también es poco realista porque también habría cuestiones logísticas básicas que serían imposibles de superar, como la obtención por parte del grupo de pases para entrar en las pistas, y eso los expide la FOM. Sin embargo, Mohammed ben Sulayem dejó claro que no creía que la situación llegara al extremo de acabar en una disputa por los pases.

"No creo que seamos tan tacaños como para llegar a eso, no creo que rechazar a un equipo se haga de esa forma, qué infantiles podemos llegar a ser", dijo. "Estamos en la cúspide del deporte de la Fórmula 1, deberíamos estar al servicio de los grandes equipos para traerlos, para sostener el automovilismo".

"Sin embargo, entiendo a los equipos, no tienen poder sobre ella [la decisión de permitir la entrada de Andretti], pero les escuchamos porque su punto es también el dinero, se trata de dinero, no juguemos", continuó el presidente de la federación internacional sobre la llegada de los estadounidenses.

Sin riesgo para la Fórmula 1

Aunque es posible que el análisis de la FOM sobre el impacto de la llegada a Andretti no llegue hasta el año que viene, lo que será demasiado tarde para que la escudería norteamericana logre entrar en la parrilla en la temporada 2025, Mohammed ben Sulayem afirmó que la FIA no se precipitará a la hora de tomar una decisión final.

"La FOM tiene todo el tiempo del mundo", explicó. "No estoy en posición de presionarles o decirles lo que tienen que hacer, respecto a todo lo que hacen. Nunca interfiero en lo que hacen, y al mismo tiempo, tampoco me gusta que nadie interfiera en nuestras jurisdicciones".

