¿Qué opinan los pilotos de la posible llegada de Andretti a la F1?

La FIA anunció esta semana que el proyecto de Andretti había superado las dos primeras fases del proceso de inscripción y que había recibido el visto bueno del órgano rector de la Fórmula 1.

El balón está ahora en el tejado de la F1, con un debate comercial que girará en gran parte en torno al impacto potencial en la economía de los 10 equipos que ahora forman la parrilla.

Algunos pilotos se han mostrado cautelosos a la hora de hablar públicamente sobre el proyecto de Andretti, respaldado por Cadillac, dada la oposición de los actuales jefes de equipo, e incluso Lewis Hamilton reconoció que sus opiniones podrían no ser populares en el paddock.

"Creo que es genial", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por Andretti. "Creo que en la F1 siempre he tenido la sensación de que no había suficientes coches en la parrilla".

"Habrá gente a la que no le gustará que yo lo apoye tanto. Pero creo que es genial".

"Es una oportunidad para más puestos de trabajo, hay otros dos asientos disponibles para una potencial piloto femenina. Abre más posibilidades, y creo que será más emocionante para las carreras", añadió.

Max Verstappen también fue positivo, aunque señaló que los equipos tienen una visión diferente del tema en comparación con los pilotos por motivos obvios.

"Por eso es muy difícil decir algo, porque hablo desde el lado de los pilotos", dijo el holandés.

"Por supuesto que no soy propietario de un equipo, pero puedo entender su visión. Pero todo lo que he visto hasta ahora, además creo que los socios que tienen, y su nombre, han demostrado que son un equipo profesional, por lo que creo que es buena su llegada, porque da más oportunidades en el lado de los pilotos".

"Pero entiendo que los equipos no lo quieran. Así que es una cuestión delicada, difícil".

"Al fin y al cabo, la FIA, los equipos y, por supuesto, la FOM, tienen más información sobre la seriedad de las cosas y lo bien que se preparan. Por eso no va a ser una decisión fácil de tomar".

Fernando Alonso, que pilotó para Andretti en la Indy 500 de 2017, dijo que apoyaría la opinión de su equipo Aston Martin, que está totalmente en contra de un undécimo equipo en la F1.

"Es gran equipo, conozco a Michael y es obviamente un gran nombre para venir a la F1", dijo. "Pero hay otras personas a cargo de este tipo de decisiones, primero la FIA, luego la FOM y los equipos también".

"No sé exactamente qué decir. Cualquiera que sea la decisión final va a estar bien. Me gusta Michael, me gusta su organización. Pero también entiendo otras cosas, y apoyaré también cualquiera que sea la posición de Aston Martin", concluyó.

Valtteri Bottas no tuvo reparos en respaldar la incorporación de dos más coches a la parrilla: "Para mí está muy claro que el deporte sería mejor si hubiera más coches. Recuerdo cuando era niño, había una parrilla más grande y eso crea más entretenimiento, y también más oportunidades".

"Para mí, cuantos más equipos, mejor. Creo que el límite máximo sería, no sé, ¿30 [coches] o así? Pero estamos lejos de eso. Así que para mí sería muy bienvenido. Pero conozco y entiendo las razones por las que hay cierto rechazo", concluyó el finlandés.