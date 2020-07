Ferrari sorprendió a Sainz con lo estudiado que le tenía

Las piezas del puzle de cómo se gestó el fichaje de Sainz por Ferrari ya están encajadas. El madrileño declaró en mayo que todo había empezado en invierno, entre la temporada 2019 y 2020, pero Ferrari siempre mantuvo el discurso de que el objetivo era renovar a Vettel.

En su primera aparición pública tras el anuncio, en el GP de Austria que abre la temporada, Vettel lanzó la bomba de que no hubo negociación con Ferrari, y aseguró que se vio sorprendido cuando le llamaron para decirle que no seguía.

Más de Vettel en Austria: Vettel dormirá en una caravana en el GP de Austria

En una videoconferencia con diferentes medios entre los que estaba Motorsport.com España, Carlos reforzó el mensaje del alemán, asegurando que en Maranello tenían todo estudiado.

"Me sorprendió, en las primeras conversaciones que tuve con Ferrari para el fichaje, el análisis tan exhaustivo que habían hecho de mi carrera deportiva, de cada equipo, de cada categoría…", comenzó el #55. "Yo creía que quizás no te miraban tanto, pero resulta que luego los equipos te miran con lupa".

"En ese sentido me hizo abrir los ojos de que por mucho que no salgas en la TV o que una 12ª posición parezca insignificante, todos los equipos analizan lo que haces. No es ninguna novedad, pero sí fue una sorpresa grata", expresó Sainz.

Max Verstappen dice que sabía lo que iba a pasar con Sainz y Ferrari

El piloto de Red Bull también hizo una videollamada por Zoom con la edición holandesa de Motorsport.com, y allí le preguntaron por el doble movimiento Sainz-Ferrari y Ricciardo-McLaren.

Verstappen dijo que era consciente de lo que sucedería, y felicitó a Carlos por tan buena noticia: "Cuando Vettel anunció que no seguiría allí, supe muy rápido lo que iba a suceder. Pero, por supuesto, Carlos tiene una gran oportunidad Ferrari".

"Lograr un asiento en un equipo TOP es muy bueno para él y espero que lo haga muy bien. No tengo dudas de que se lo pondrá difícil a Charles, y eso puede ser bueno para el equipo, que ambos pilotos se presionen mutuamente de una buena manera".