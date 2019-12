Ferrari sigue dudando de su sanción en Abu Dhabi

El equipo italiano fue sancionado con 50.000 euros en Abu Dhabi después de que la FIA encontrase 4,88 kg más de combustible en el coche de lo que había sido declarado por el equipo.

Pero a pesar de haber vuelto a revisar los datos esta semana, Ferrari sigue sin explicaciones de por qué la cifra del peso de combustible de la FIA está tan lejos de sus propios cálculos.

El procedimiento respecto a la cantidad de combustible en el coche está regulado por una Directiva Técnica –TD12-19– que se emitió antes de empezar la temporada 2019. Los equipos tienen que declarar la cantidad de combustible que pretenden meter en el coche –para cubrir las vueltas de llegada a la parrilla, la de formación, la carrera y la de regreso a boxes– al menos dos horas antes de que se abra el pitlane.

La FIA puede realizar después revisiones aleatorias antes de que se abra el pitlane para comprobar que lo declarado encaja con lo que hay en el depósito. Precisamente, durante una de estas revisiones encontraron una diferencia entre estos dos datos en el coche de Leclerc.

Pero no fue hasta las 16.22 hora local –8 minutos antes de que se abriera el pitlane– cuando la FIA notificó a Ferrari el problema. En ese momento, ya era demasiado tarde para pedir una segunda revisión, ya que Leclerc había salido del garaje, por lo que no hubo manera de probar qué había o qué no en el coche.

Ferrari fue convocado a una audiencia posterior a la carrera en la que el equipo recibió una multa de 50.000 euros por incumplir eel Código Deportivo Internacional. Se dictaminó que infringió el artículo 12.1.1.i del Código, que establece que hubo un "incumplimiento de las instrucciones de los comisarios pertinentes para la celebración segura y ordenada del evento".

Sin embargo, los comisarios dejaron claro que no hubo incumplimiento de las normas técnicas, por lo que no hay indicios de que Ferrari haya quemado más de los 110 kg permitidos durante la carrera.

Parece que el equipo aún no está seguro de por qué hubo una discrepancia, ya que sus cálculos del combustible en el coche de Leclerc respaldan la declaración que hicieron antes de la carrera. No cree que haya cometido un error con su declaración, y sigue convencido de que la cantidad de combustible en el monoplaza coincide con esa cifra.

De hecho, parece ser que una verificación posterior a la carrera del combustible restante en el monoplaza y cuánto se había utilizado en la misma coincidió con la declaración inicial de Ferrari.

Además, están acostumbrados a los procedimientos de verificación de combustible, según explicó el director del equipo, Mattia Binotto, después de la carrera: "No es la primera vez que lo hacemos. Esta temporada nos han revisado, ​​al menos, 10 veces. No es la primera y siempre ha ido bien, pero hoy tenemos una discrepancia de la que no sabemos la razón".

Habiendo realizado y pasado las verificaciones habitualmente durante el año, es difícil creer que en medio de la polémica por las reglas del motor y el combustible en la fase final de la temporada, Ferrari se hubiera arriesgado a hacer algo que infringiera la normativa en la última cita del año.

Según los documentos de la FIA, también se llevaron a cabo una serie de comprobaciones de combustible en todos los monoplazas. La FIA confirmó que todos los coches estaban en conformidad con las reglas de la F1.

La duda de Ferrari sobre la discrepancia significa que solo puede haber dos opciones para explicar lo que sucedió.

O Ferrari, de alguna manera, puso más combustible en el monoplazas de lo que cree (algo que aseguran no haber hecho y de lo que no han encontrado pruebas), o las propias mediciones de la FIA durante sus revisiones fueron incorrectas.

Ahora que es imposible rehacer los controles de combustible, la explicación real de lo que sucedió probablemente seguirá siendo un misterio.

