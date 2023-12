Fernando Alonso analiza el secreto de su exitosa longevidad en F1

A sus 42 años, Fernando Alonso acaba de completar una de sus mejores temporadas en Fórmula 1, y 'amenaza' con seguir batiendo récords de longevidad sin amagos de desgaste. El paddock de la categoría máxima siempre ha alabado su talento, pero este curso ha llamado la atención porque llega en un momento en el que a los pilotos se les presupone un bajón por el inexorable paso del tiempo.

En una entrevista en la web oficial de Aston Martin, el piloto se sincera y analiza cuál es para él la clave de su longevidad en la categoría. "Sí, al 100%", respondió cuando le preguntaron si era la gestión del tiempo, antes de admitir que con la edad aprendes a tener más claro dónde poner el foco.

"Cuando eres joven, cometes algunos errores: intentas hacerlo todo, intentas estar en todas partes, pero no puedes hacerlo y luego rendir al máximo y estar al 100% cuando llega el momento de pilotar el coche. Ahora creo que regulo más que nunca. Sé lo que me afecta, lo que me agota la batería y trato de ser lo más eficiente posible".

Alonso asegura que los fines de semana se activa para las carreras, pero el resto de días vive una versión distinta: "Vivimos una vida muy diferente de lunes a jueves y luego de jueves a domingo. Es como si hubiera una persona completamente diferente dentro de tu cuerpo y mente. Puedo relajarme y ser como un hombre normal de 42 años al comienzo de la semana y luego, de jueves a domingo, ser un piloto totalmente concentrado".

La otra clave, como señaló en su día Pedro de la Rosa (te recomendamos leer esto), es el nivel de pasión que tiene por el automovilismo, que le lleva a competir fuera de la F1 cuando no está al volante del Aston.

Repasando los momentos clave de la temporada, el director de Aston Martin Mike Krack señaló el nivel de concentración que Alonso tuvo en el GP de Mónaco (donde fue segundo) y dijo que nunca había visto a nadie tan decidido para conseguir algo. Ante la pregunta de cómo se llega a ese nivel, Alonso dijo: "Te centras más en algunos detalles. Intentas asegurarte de que todo esté absolutamente perfecto ciertos fines de semana, porque hueles esa oportunidad, sabes que existe la posibilidad de hacer algo extra, pero ese nivel de intensidad es imposible de mantener por más de unos pocos días. Simplemente acabará destruyendo tu energía. Intento hacerlo todos los fines de semana, pero a veces tienes más concentración y a veces un poco menos".

"Allí, en Mónaco, quizás di un poco más, pero no se puede hacer eso todo el tiempo. La F1 es un entorno intenso en el que trabajamos. Hay muchos compromisos, tanto dentro como fuera de la pista. La experiencia me ayuda a regular eso: saber qué es importante y qué es menos importante", remata un Alonso que no ve fin a su carrera.