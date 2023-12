Alonso explica lo que le "agotará la batería" para dejar la F1

Fernando Alonso se apartó de la Fórmula 1 por decisión propia durante dos años a finales de 2018 debido al cansancio acumulado de los compromisos mediáticos y comerciales sumado a que su equipo McLaren estaba muy lejos de ser competitivo.

Sin embargo, no se alejó del mundo del automovilismo y ganó dos veces las 24 Horas de Le Mans, además del campeonato mundial de resistencia 2018-19. También disputó las 500 Millas de Indianápolis, el Rally Dakar y probó diferentes carreras o disciplinas.

A pesar de cumplir 42 años, su temporada 2023 con Aston Martin le devolvió al podio de forma asidua y acabó el año con ocho podios que han aumentado aún más su motivación.

Dijo: "Ser competitivo, volver a sentir la velocidad y llegar al fin de semana de nuevo sabiendo que necesitas hacerlo todo perfecto porque hay una posibilidad de podio o de ganar la carrera, eso realmente te da un enfoque muy diferente y un amor distinto por las cosas que haces".

Pero el bicampeón español admite que el exigente calendario de la Fórmula 1, más que el declive por la edad, podría ser el factor que le impulsara a dejar la categoría de nuevo.

Alonso reconoció: "He dicho muchas veces, incluso antes de 2018, que el día que deje de competir no será porque no me sienta motivado para pilotar o me sienta lento".

"Si un día me siento lento, creo que se notará y creo que no estaré contento con mi rendimiento y seré el primero en levantar la mano y decir 'ha llegado el momento [de parar]'.

"Pero no creo que llegue ese momento. Sinceramente, en cuanto a sentirme lento, porque tengo una confianza extrema en mi rendimiento, puede ser que con el calendario y con la exigente agenda que tengo un día sienta que es el momento, porque hay otras cosas en la vida".

El calendario de 2023 se redujo a 22 carreras después de que el regreso del Gran Premio de China se pospusiera otro año debido a la pandemia de la COVID-19, mientras que el evento de Imola acabó cancelándose por graves inundaciones.

No obstante, el año terminó con un triplete formado por Austin, Brasil y México, seguido dos semanas después por el GP de Las Vegas, que se disputó en un doblete junto a Abu Dhabi.

Para el año que viene, el calendario provisional incluye un triplete al final de la temporada con Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Pero este calendario está siendo revisado por la presión de equipos y pilotos, ya que argumentan que será demasiado agotador, ya que los problemas personales este curso empezaron a notarse cunado el Gran Circto llegó a Oriente Medio.

Alonso cree que serán estos tripletes y calendarios tan largos lo que determine cuándo se terminará su amor por la F1, más que cualquier bajón de rendimiento.

Y continuó: "Ha sido una temporada muy exigente con sólo 22 carreras, por las dos cancelaciones. El año que viene, con un calendario de 24 carreras, tendremos que ver cómo nos sentimos".

"He visto que [Las Vegas] es un triplete. No sé por qué, pero pensé que Las Vegas estaba solo el año que viene... Son tres carreras juntas. Ese tipo de cosas me agotarán la batería, no pilotar", concluyó el piloto asturiano de Fórmula 1.