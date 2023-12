Ni regalo, ni robo: así fue el malentendido con el trofeo de Hamilton de la FIA

El trofeo concedido el pasado viernes en la Gala de la FIA a Hamilton por ser tercero en el mundial de pilotos de la F1 2023 viajó tras la ceremonia. El aficionado azerbaiyano que asistió a la gala afirmó que el piloto, siete veces campeón del mundo, le había regalado el trofeo.

Ese aficionado compartió fotos de sí mismo con el trofeo, así como algunas imágenes en las que el galardón de la FIA parece estar colocado en la repisa de la chimenea de su casa.

Pero días después, el trofeo está ya bajo custodia de la FIA. La persona que se llevó el trofeo a casa pudo ser identificada porque era un invitado de la Federación de Automovilismo de Azerbaiyán, y él mismo ha aclarado que no lo robó y que, al contrario de lo que pensaba él, tampoco se lo regalaron, por lo que no le pertenece.

Aunque pudiera parecer que Lewis Hamilton, tantas veces descontento con la FIA, dejó allí su trofeo sin importarle que se lo llevaran, la realidad fue otra.

En la cuenta de Nihad Nesirli en la red social X (antes Twitter), una cuenta que se borró tras el incidente, aparecieron fotos de la noche en Bakú. Y entre ellas, llamaban la atención las que subió con el trofeo de la FIA entregado a Hamilton por acabar en tercera posición.

La foto del premio en la repisa de una casa fue compartida con el siguiente mensaje: "Hola. Ayer estuve en la Gala de la FIA, Lewis Hamilton me dio el trofeo y se fue. El trofeo está ahora en mi casa".

Mercedes, aparentemente desconcertada por la situación después de que las acusaciones de que Hamilton había despreciado el trofeo se hicieran virales en internet, anunció que el heptacampeón no se lo había regalado a nadie.

"Inmediatamente después de que Lewis [Hamilton] abandonara el escenario, como ha hecho en anteriores ceremonias de entrega de premios, aceptó la propuesta de enviar el trofeo al equipo y, por lo tanto, se lo confió al miembro de la FIA que se lo había propuesto", decía el comunicado.

"Podemos confirmar que no entregó el trofeo a nadie 'como regalo', como se ha afirmado".

Hamilton dejó el trofeo en una mesa entre bastidores para que se lo quedaran los oficiales de la FIA, y el aficionado azerbaiyano Nihad Nesirli explicó cómo se produjo el malentendido.

"Hola, buenas noches. Estoy muy decepcionado por ver mensajes llamándome ladrón o algo así".

"En primer lugar quiero decir que no he robado nada de ningún sitio, solo ha sido un malentendido. Lewis Hamilton puso el trofeo sobre la mesa. Le pregunté si podía quedármelo".

"Y él dijo, 'sí, puedes tener el trofeo'. Y pensé que me lo regalaba, pero ahora que he visto el comunicado de Mercedes, me doy cuenta de que Lewis no me lo regaló. Pensó erróneamente que yo era el oficial de la FIA encargado de llevarse el premio".

Ahora, el trofeo se entregará a Mercedes o a Hamilton siguiendo el procedimiento normal de entrega de premios a quienes opten por que se les envíe el trofeo después de la ceremonia cuando no quieren transportarlo durante su viaje o cuando no asisten, como de hecho pasó con el piloto tras el polémico Abu Dhabi 2021.