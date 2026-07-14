Ese 'blanco nuclear' de Aston Martin, una "decisión dolorosa"

Cada viernes de gran premio, en el documento que la FIA presenta con las mejoras introducidas por cada equipo de F1 ese fin de semana, últimamente siempre aparece el mismo blanco radiante en la sección de Aston Martin, confirmando que, efectivamente, no hay actualizaciones.

Mientras otros equipos introducen cambios en sus coches para ganar rendimiento o para adaptarse al circuito que se visita, la escudería británica no añade novedades al AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll, a la espera de que llegue una gran actualización en el GP de Hungría del 24 al 26 de julio.

Y hablando sobre ello, Adrian Newey, director de Aston Martin, admitió: "Fue una decisión dolorosa. Mientras otros mejoraban su rendimiento, nosotros nos habíamos estancado en términos relativos, por lo que cada fin de semana era más doloroso que el anterior".

"Pero creemos que es la decisión correcta, la inversión adecuada para nuestro futuro. Nuestros socios —Aramco, Valvoline, Honda y otros— entienden que este es un periodo de prueba necesario que, en realidad, probablemente necesitamos superar para salir fortalecidos, con un buen avance en la segunda mitad de esta temporada y uno mucho mayor para el próximo año".

El representante de Aston en los circuitos cuando no está Newey, Mike Krack, también tuvo que hacer frente a la pregunta de cómo algunos como Ferrari tienen un ritmo mucho mayor de actualizaciones que otros. Y dijo: "Depende del plan. Al final, la decisión ya está tomada. Recordarás que nosotros no introducimos mejoras carrera tras carrera. Y si su plan era diferente, pues era diferente".

Krack explicó que los equipos no planean de un día para otro los cambios en su monoplaza: "Hay que tener muy claro que si introduces una mejora cada semana, tienes que planificarlo con mucha antelación".

"No puedes decir: 'Tuve un mal rendimiento en Austria y meto una mejora para Silverstone la semana siguiente'. Todo eso se basa en un plan que ha requerido mucho tiempo para elaborarse, donde se tienen en cuenta la logística, la producción, los aspectos técnicos del circuito y demás. Cada equipo tiene su plan y trabaja dentro de sus propias limitaciones".

Volviendo a Newey, el gurú técnico admitió que el primer proyecto ha salido mal y lo acusó a la falta de tiempo de preparación y a los procedimientos anticuados o fallidos que había en Aston (y que definió como chapuceros).

Y aunque se dieron cuenta muy pronto, asegura que el equipo reaccionó de la mejor manera: "Una vez superado el impacto inicial de nuestra situación, la reacción fue muy positiva, y eso es lo que realmente recuerdo. Todo el grupo se unió en torno a dos prioridades claras: primero, salir del bache con una actualización importante antes del parón de agosto; segundo, sentar las bases adecuadas para el futuro".

"Es algo de lo que todos en el equipo deberíamos estar orgullosos: la forma en que hemos trabajado juntos".

"Paseas por el Campus Tecnológico de AMR por la noche y las luces siguen encendidas. Hay muchas noches de trabajo hasta tarde, mucha motivación y una verdadera determinación por demostrar que podemos lograrlo. Tenemos las instalaciones, tenemos el personal, tenemos muchísimo talento. La tarea es hacer que todo encaje y, en cierta medida, quitarnos presión para poder respirar y concentrarnos en proyectos a medio y largo plazo, no solo en la próxima carrera".

"Eso significa no solo resolver nuestros problemas aerodinámicos y mecánicos inmediatos, sino también introducir mejores sistemas y procesos que sustenten el diseño y la construcción del coche", concluyó.