Por qué ahora Racing Bulls es el espejo donde Red Bull F1 debe mirarse

Racing Bulls es una de las sorpresas positivas de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo con sede en Faenza es el único que ha conseguido sumar puntos con sus dos pilotos en los últimos cinco grandes premios. Con ello, se ha consolidado como la escudería más fuerte de la zona media de la clasificación.

Un factor clave es el equilibrio del VCARB 03. Racing Bulls se ha ganado en los últimos años la reputación de desarrollar monoplazas dóciles y predecibles que ofrecen a sus pilotos un vehículo estable con el que trabajar.

Que este concepto funciona ya quedó demostrado en 2025, con el ascenso de Yuki Tsunoda por Red Bull. El japonés admitió entonces que le había costado mucho decir adiós al VCARB 02, porque tenía mucha confianza en su coche.

Enfoque de desarrollo independiente

Aunque Racing Bulls recurre a varios componentes de Red Bull, entre ellos, por ejemplo, la suspensión, el equipo sigue un enfoque propio en el desarrollo del monoplaza.

En términos deportivos, Red Bull sigue estando claramente por delante de Racing Bulls, de hecho, actualmente hay 69 puntos de diferencia entre ambos equipos en el mundial de constructores, en parte porque en una vuelta rápida el RB22 tiene, en principio, un mayor potencial. Sobre todo en las curvas lentas, el coche puede mantener una velocidad más alta. En Silverstone, Isack Hadjar sacó unas cuatro décimas a Liam Lawson y Arvid Lindblad solo en las curvas de Luffield y Club.

En las rectas, en cambio, apenas hay diferencias. Los cuatro monoplazas que montan la unidad de potencia Red Bull-Ford suelen moverse, en cuanto a velocidades máximas, dentro de un margen de unos dos km/h. A Racing Bulls le falta sobre todo algo de carga aerodinámica, mientras que el equipo parece sacar el máximo partido al paquete disponible en cuanto a gestión de la energía y uso del sistema de propulsión.

Las actualizaciones continuas aportan avances constantes

Otro punto a favor es el desarrollo continuo del coche. Desde la incorporación del nuevo suelo en Montreal, así como de pequeños ajustes en el difusor y los bordes del suelo en Barcelona, Austria y Silverstone, la escudería de Faenza ha podido ir mejorando su rendimiento paso a paso. Si bien la actualización de Red Bull en Austria supuso inicialmente un avance, en Silverstone no dio los resultados esperados.

Liam Lawson considera que las actualizaciones continuas son una razón importante de esta tendencia al alza: "Últimamente está funcionando realmente muy bien. Todo lo que hemos montado en el coche ha sido positivo y ha funcionado según lo esperado. Cada fin de semana ganamos un poco más de tiempo por vuelta".

Sobre la última actualización, el neozelandés dice: "Ha sido solo un pequeño paso, pero todo va por el buen camino. Ya en Austria teníamos un coche rápido. Y eso nos ayuda ahora a seguir avanzando sobre esa base", explicó Lawson.

Un buen comienzo del fin de semana como factor de éxito

Además, resulta especialmente importante el buen comienzo de cada fin de semana: "Lo decisivo es que ya en la primera sesión de entrenamientos empezamos muy bien. Apenas tenemos que cambiar nada y solo realizamos ajustes de precisión. En general, eso ha hecho que nuestro coche sea mucho más rápido", añade Lawson.

Es precisamente en eso en lo que Racing Bulls se diferencia de Red Bull. Mientras que Red Bull ha tenido que lidiar a menudo con viernes complicados y ha tenido que buscar soluciones de la noche a la mañana, Racing Bulls suele conseguir que el coche se sitúe en el rango óptimo de funcionamiento ya desde la FP1. Esta ventaja facilita el trabajo de puesta a punto y garantiza una mayor consistencia a lo largo de todo el fin de semana.

También en las salidas, Racing Bulls se ha mostrado últimamente extremadamente fiable. Tras una mala salida de Lawson en la primera prueba de la temporada en Australia, el equipo trabajó de forma específica en los procedimientos. Desde entonces, Lawson ha ganado posiciones en los primeros metros en casi todos los grandes premios.

Los procesos estructurados de Alan Permane son clave para el éxito Foto: Sutton Images

La calma y los procedimientos marcan la diferencia

El jefe de equipo, Alan Permane, explica: "Utilizamos el mismo motor, la misma caja de cambios y, en la mayoría de los casos, salimos con los mismos neumáticos. Por tanto, esos son los tres componentes más importantes de inicio".

Lo decisivo son más bien los procedimientos y la comunicación con los pilotos: "Las salidas con estos motores son difíciles. Los pilotos tienen que esforzarse mucho y nosotros debemos mantenerlos tranquilos. A veces, en la vuelta de formación, de repente falta potencia. Entonces piensan inmediatamente en lo peor. En esos momentos les decimos: 'No os preocupéis. Las temperaturas aún no están en el rango adecuado, todo funcionará'. Hasta ahora, eso nos ha funcionado bien".

El estado de forma actual de Racing Bulls demuestra que el éxito no depende sólo de la potencia absoluta del monoplaza. El desarrollo constante, un coche fácil de controlar y unos procesos impecables tanto en el circuito como en la comunicación del equipo proporcionan actualmente al equipo de Faenza una ventaja notable.

Red Bull, aunque sigue teniendo más puntos y un coche más rápido, debería aprender de su hermano pequeño para intentar hacer frente a Mercedes, Ferrari y McLaren con mucha más frecuencia.