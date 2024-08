Entrevista exclusiva con Daniel Ricciardo: "Ya nada puede hacerme daño"

Hace sólo unas semanas, la carrera de Daniel Ricciardo en la F1 parecía destinada a acabarse. Entonces resurgió como aspirante a sustituir a Sergio Pérez a mitad de temporada en Red Bull, y de nuevo volvió a primera plana.

La Fórmula 1 puede ser un negocio divertido, y el veterano Ricciardo ha visto muchas de sus caras.

"Es un negocio divertido", sonríe mientras Motorsport.com se pone al día con él en Spa-Francorchamps.

"Y tener tiempo libre el año pasado me permitió volver a este negocio, y gestionar estas cosas mucho mejor. Me río un poco de ello. Extrañamente lo disfruto".

"¿Es un poco estresante? Sí. Pero, ¿sabes qué? Es un mundo de locos, es un deporte de locos, y es divertido formar parte de él".

"Hay presión sobre muchos de nosotros y hay momentos en los que vamos a tener que ver si podemos soportar esa presión. Y eso es algo que me emociona ver si puedo hacer".

Ricciardo conoce de primera mano la olla a presión que es Red Bull tras haber estado junto a Sebastian Vettel y Max Verstappen. Y dado el historial de los que intentaron sustituirle, la etapa original del australiano en Red Bull -incluidas siete de sus ocho victorias en F1- parece aún más interesante vista a posteriori.

Pero el piloto de 35 años también ha vivido la situación contraria, sobre todo su fracaso en McLaren.

Mientras se esforzaba cada vez más por adaptar su estilo de conducción a un coche con el que no conseguía compenetrarse, fue poco a poco engullido por una vorágine creada por él mismo.

Después de dos años sufriendo junto a Lando Norris - aparte de esa tarde mágica en Monza donde lideró un doblete de McLaren mientras Verstappen y Lewis Hamilton sufrían un enorme accidente - a Ricciardo finalmente lo sacaron de su miseria.

Y después de esa experiencia contundente que le robó su entusiasmo por la F1, Ricciardo se enfrentó a la pregunta existencial de si tenía estómago sufirient para volver a la categoría que fue tan devoradora la primera vez.

Pero volvió, después de que Christian Horner, de Red Bull, le tendiera un salvavidas y de que un test en Silverstone el pasado julio convenciera al jefe de equipo de que el viejo Honey Badger que le hizo ganar siete carreras seguía ahí, en alguna parte.

Los comisarios reparan las barreras y se ocupan del coche dañado de Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Después de que una lesión en la mano en Zandvoort descarrilara su regreso al equipo satélite de Red Bull, AlphaTauri - ahora RB - Ricciardo comenzó de nuevo en 2024 con el beneficio de una pretemporada completa para demostrar que puede aspirar al asiento de Pérez.

Pero a medida que su compañero Yuki Tsunoda alcanzaba un estado de forma brillante para también presentar su candidatura en Red Bull, a Ricciardo le costaba más dar con la tecla con el VCARB01. La mayoría de las veces, Tsunoda se impuso en la clasificación, lo que permitió al japonés sumar 22 puntos frente a los 12 de Ricciardo.

Ricciardo ordenó un cambio de chasis en Shanghai que resultó ser un punto de inflexión, destacando con un cuarto puesto en la carrera sprint de Miami y quinto en la clasificación del GP de Canadá, y poco a poco está mostrando la consistencia necesaria que Red Bull y RB necesitaban ver.

"Ciertamente hemos tenido un ritmo un poco diferente esta temporada", dice Ricciardo. "Creo que Yuki realmente no ha tenido tantos bajones, sus niveles han sido realmente fuertes de principio a fin y a mí me costó un poco encontrarlo".

"Obviamente, el cambio de chasis en China es donde mi año empezó a ser un poco más prometedor. Pero a partir de ese momento, me sentí un poco más a gusto con el coche y empecé a recuperar un poco la confianza.

"Seguir teniendo velocidad ha sido fundamental. Y ahora se trata de asegurarme de que puedo sacarla más a menudo, lo cual he hecho, pero por supuesto siempre quiero más de mí mismo".

En su momento más bajo, surgieron dudas sobre si estaba condenado a repetir su caída en McLaren.

Pero a pesar de lo frustrado que estaba Ricciardo por su falta de resultados, la melancolía que marcó su etapa en McLaren estaba ausente esta vez.

Para un hombre que ya pensaba que su carrera en la F1 había terminado hace 18 meses, no hay nada que temer.

"No es que me dé igual, pero mi perspectiva es que todo esto es una ventaja, porque pensaba que a finales de 2022 quizá no volvería a correr en Fórmula 1", explica.

"Así que, tener esta segunda oportunidad, si va a haber algo de presión pues vale, asumámosla. Ya nada puede hacerme daño".

"No puedo controlar nada de lo que va a pasar. Puedo controlar lo que pasa en la pista. Ni siquiera me lo tomo carrera a carrera. Me lo tomo sesión a sesión".

Recientemente se confirmó que Ricciardo permanecerá con RB durante el resto de la temporada, perdiéndose por ahora el ascenso a Red Bull, pero también evitando un reemplazo prematuro por el piloto reserva Liam Lawson, que parece probable que forme parte de la parrilla en 2025.

Esa decisión se ha retrasado hasta el final de la temporada, pero si 2024 resulta ser la última temporada de Ricciardo en la Fórmula 1, no mirará hacia atrás con remordimientos.

"Todavía me siento muy hambriento y motivado, así que por supuesto que estaría triste, porque creo que todavía tengo más que dar. Me he vuelto a poner en un lugar realmente bueno", dice cuando se le pregunta cómo se sentiría si 2024 fuera el final del camino para él.

"Por lo tanto, sería triste, pero lo tomaría desde un lugar de gratitud también, y creo que ahí es donde mi perspectiva puede ayudar a veces".

"Mira, estoy agradecido de haber tenido la etapa que tuve, y fui capaz de pilotar un coche que ganó carreras. He tenido una carrera de más de 10 años en un deporte con el que sé que muchos sólo pueden soñar".

"Probablemente me iría a la cama con ese pensamiento. Pero por dentro, siento que no estoy preparado para eso".