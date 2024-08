La antigua fisio de Hamilton se enamora de su nuevo trabajo en IndyCar

La que fuera la mano derecha de Lewis Hamilton durante muchos años en la Fórmula 1, y a la que se solía ver junto con el heptacampeón antes de cada carrera, Angela Cullen, sorprendió al revelar cuál era su nuevo trabajo. La fisioterapeuta cosechó cinco títulos mundiales al lado del británico en su etapa en Mercedes, pero decidió dar un paso atrás en la primavera de 2023 por motivos profesionales.

Ambos ya dijeron que seguían manteniendo una buena relación, y que hablan con frecuencia, aunque ya sin esa relación laboral que se extendió durante casi una década. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo alejada de las carreras, puesto que la neozelandesa consiguió un empleo en la IndyCar con su compatriota, Marcus Armstrong, y aseguró que le encantaba.

"Cuando dejé la Fórmula 1, pensé que me alejaría del automovilismo, que me retiraría, por así decirlo. El año pasado me tomé una temporada sabática, y entonces me puse en contacto con Marcus Armstrong", explicó Angella Cullen en el canal de YouTube de la categoría estadounidense. "Trabajé con él en habilidades mentales y cosas de fondo. Luego, fuera de la temporada, me patrocinó SOS Hydration, la empresa que también patrocinaba a Marcus".

"Marcus me preguntó si quería ir a una carrera y le dije que me encantaría ir. Entonces, la IndyCar me atrapó, es tan divertida que me enamoré de ella", continuó. "Las carreras son increíbles, y los pilotos, también, así que fui a una carrera y no me he ido desde entonces".

Además, Angella Cullen afirmó que aprendió mucho de su paso por la Fórmula 1, que fue su primer trabajo en el automovilismo después de estar junto a atletas de disciplinas muy distintas: "Entré en el automovilismo y fui directamente a la Fórmula 1. Trabajé para Lewis Hamilton en Mercedes durante siete años, fue una curva de aprendizaje enorme para mí, y llegué a conocer no solo el deporte, sino también las exigencias de las carreras de automovilismo".

