Las dudas internas que generó el regreso de Honda a la F1

Honda afronta decidido (aunque con algún que otro contratiempo) el reglamento de la F1 2026, pero esa confianza no siempre estuvo ahí. El fabricante japonés tuvo un vaivén de decisiones de irse de la Fórmula 1, quedarse en cierto modo y finalmente comprometerse al 100%.

En 2020 anunciaron que tras 2021 dejarían la F1, para luego mantenerse unidos con Red Bull hasta finales de 2025. De hecho, no siguen con los de las bebidas energéticas porque cuando Honda decidió finalmente comprometerse a la nueva era de 2026, Red Bull ya había decidido hacer su propio motor en colaboración con Ford.

Tras la presentación de su motor junto a Aston Martin en Tokio, Koji Watanabe, presidente de HRC, reveló cuál fue el momento de decidir finalmente seguir, y cómo se afrontó internamente. "El principal detonante fue el registro de fabricantes en noviembre de 2022. Para volver a la Fórmula 1 a partir de 2026, era necesario estar registrado; sin eso, no tienes opción. Como director de una empresa de carreras, independientemente de si finalmente competíamos o no, consideré esencial participar en las discusiones tecnológicas al más alto nivel de la F1. Además, al considerar el futuro de HRC en múltiples categorías, creí importante asegurar ese registro", explicó.

"Por parte de Honda Motor, me advirtieron repetidamente, diciendo: 'Eso es un tema y otro es volver la F1'. A partir de ahí, varios equipos se pusieron en contacto con nosotros, comenzaron conversaciones informales y se habló de brindar soporte técnico a Red Bull. Finalmente, en abril de 2023, propuse el regreso a la Fórmula 1 en la reunión de la junta directiva de Honda Motor"

"Hubo un gran debate hasta ese momento. Algunos decían: 'Acabamos de retirarnos, ¿de verdad vamos a volver tan pronto?', mientras que otros argumentaban: 'Honda sin Fórmula 1 no es Honda0. Al final, una vez tomada la decisión, todos coincidieron: si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien".

Una vez sumergidos en el proyecto con Aston Martin, Honda revela cuáles son los objetivos de esa permanencia en la F1: "Nuestros deseos son acumular tecnología avanzada, desarrollar a nuestro equipo y fortalecer la marca. El desarrollo de personas y tecnología es fundamental para nosotros, y para HRC, establecer objetivos ambiciosos y desafiantes, y desafiarnos a nosotros mismos, forma parte de nuestro ADN".

"El automovilismo, y la Fórmula 1 en particular, encarnan ese espíritu más que cualquier otra cosa".