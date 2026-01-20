Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 Presentación del motor Honda de Aston Martin

Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Honda admite que el desarrollo de su motor de combustión interna "no avanza necesariamente" según lo previsto.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Añadir como fuente principal
Presentación del motor Honda de Aston Martin F1

Foto de: Honda

Honda podría tener dificultades en la temporada 2026 de Fórmula 1, han reconocido los responsables del fabricante japonés, justo cuando comienza una nueva asociación con Aston Martin.

La F1 pasará a un nuevo reglamento de motores, con un reparto cercano al 50:50 entre potencia de combustión y eléctrica, y con una mayor gestión de la energía.

Se trata de un desafío considerable para los cinco fabricantes de unidades de potencia, entre los que se incluyen Audi, Ferrari, Mercedes y Red Bull Ford.

Mira:

Con Mercedes y, en menor medida, Red Bull Ford, que se cree han encontrado una laguna en el nuevo reglamento en lo relativo a la relación de compresión del motor de combustión interna, Honda prefiere mantener las expectativas bajo control de cara a la próxima campaña.

"Por supuesto, si vamos a competir, estamos comprometidos con ganar", dijo Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, cuando la marca presentó el martes su nueva unidad de potencia de F1. "Sin embargo, el reglamento de 2026 es técnicamente extremadamente exigente, y quizá tengamos dificultades".

"En esta fase, antes de cualquier prueba en pista, no conocemos la diferencia con nuestros rivales, así que tendremos que esperar y ver una vez comiencen los test. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por campeonatos".

Andy Cowell, Lawrence Stroll, Stefano Domenicali, Toshihiro Mibe, Koji Watanabe

Foto de: Motorsport.com Japan

Por otra parte, Honda está preocupada por su motor de combustión interna, admitiendo que su desarrollo "no avanza necesariamente" como se esperaba.

"La parte de electrificación progresa según lo previsto", explicó a Motorsport Tetsushi Kakuda, responsable del proyecto de F1 de Honda. "Sin embargo, eso no ocurre necesariamente con el motor de combustión interna".

"En última instancia, mucho depende de la cantidad de tiempo de desarrollo disponible. Teniendo eso en cuenta, creemos que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, al máximo".

También existe incertidumbre en torno al equipo Aston Martin que, pese a la enorme inversión de su propietario multimillonario Lawrence Stroll, nunca ha sido un equipo puntero desde su fundación como Jordan Grand Prix en 1991.

El AMR26, no obstante, será el primer monoplaza del equipo que se beneficie plenamente de su nueva infraestructura en Silverstone, así como de la aportación del nuevo jefe de equipo, Adrian Newey.

Los test de pretemporada comenzarán en Barcelona del 26 al 30 de enero.

Más de la presentación del motor Honda:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Mejores comentarios
Benjamin Vinel
Más de
Benjamin Vinel
Haas empezó a desarrollar un nuevo coche de F1... ¡ya en 2024!

Haas empezó a desarrollar un nuevo coche de F1... ¡ya en 2024!

Fórmula 1
Fórmula 1
Haas empezó a desarrollar un nuevo coche de F1... ¡ya en 2024!
Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Pérez en Force India

Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Pérez en Force India

Fórmula 1
Fórmula 1
Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Pérez en Force India
Red Bull rechaza los hándicaps y pide una guerra abierta de motores en la F1

Red Bull rechaza los hándicaps y pide una guerra abierta de motores en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Red Bull para la F1 2026
Red Bull rechaza los hándicaps y pide una guerra abierta de motores en la F1
Más de
Aston Martin
¿Qué hace, qué aporta y cómo trabaja un piloto reserva de Aston Martin F1?

¿Qué hace, qué aporta y cómo trabaja un piloto reserva de Aston Martin F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Qué hace, qué aporta y cómo trabaja un piloto reserva de Aston Martin F1?
Newey, Honda y un nuevo túnel de viento: ¿está Aston Martin realmente listo?

Newey, Honda y un nuevo túnel de viento: ¿está Aston Martin realmente listo?

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey, Honda y un nuevo túnel de viento: ¿está Aston Martin realmente listo?
Aston Martin: "Vamos a hacerlo bien, no sabemos si en la primera o la séptima carrera"

Aston Martin: "Vamos a hacerlo bien, no sabemos si en la primera o la séptima carrera"

Fórmula 1
Fórmula 1
Aston Martin: "Vamos a hacerlo bien, no sabemos si en la primera o la séptima carrera"

Últimas noticias

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Márquez incluye a Viñales y su "experimento" con Lorenzo entre los rivales al título de MotoGP
¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

WRC
WRC WRC
Rally de MonteCarlo
¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?
Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación del motor Honda de Aston Martin
Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026
Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Mercedes perderá a su director de diseño de F1 a finales de 2026

Contáctanos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros