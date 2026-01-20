Honda admite posibles problemas con el motor de Aston Martin F1 para 2026

Honda podría tener dificultades en la temporada 2026 de Fórmula 1, han reconocido los responsables del fabricante japonés, justo cuando comienza una nueva asociación con Aston Martin.

La F1 pasará a un nuevo reglamento de motores, con un reparto cercano al 50:50 entre potencia de combustión y eléctrica, y con una mayor gestión de la energía.

Se trata de un desafío considerable para los cinco fabricantes de unidades de potencia, entre los que se incluyen Audi, Ferrari, Mercedes y Red Bull Ford.

Con Mercedes y, en menor medida, Red Bull Ford, que se cree han encontrado una laguna en el nuevo reglamento en lo relativo a la relación de compresión del motor de combustión interna, Honda prefiere mantener las expectativas bajo control de cara a la próxima campaña.

"Por supuesto, si vamos a competir, estamos comprometidos con ganar", dijo Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, cuando la marca presentó el martes su nueva unidad de potencia de F1. "Sin embargo, el reglamento de 2026 es técnicamente extremadamente exigente, y quizá tengamos dificultades".

"En esta fase, antes de cualquier prueba en pista, no conocemos la diferencia con nuestros rivales, así que tendremos que esperar y ver una vez comiencen los test. A largo plazo, nuestro objetivo es luchar por campeonatos".

Foto de: Motorsport.com Japan

Por otra parte, Honda está preocupada por su motor de combustión interna, admitiendo que su desarrollo "no avanza necesariamente" como se esperaba.

"La parte de electrificación progresa según lo previsto", explicó a Motorsport Tetsushi Kakuda, responsable del proyecto de F1 de Honda. "Sin embargo, eso no ocurre necesariamente con el motor de combustión interna".

"En última instancia, mucho depende de la cantidad de tiempo de desarrollo disponible. Teniendo eso en cuenta, creemos que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, al máximo".

También existe incertidumbre en torno al equipo Aston Martin que, pese a la enorme inversión de su propietario multimillonario Lawrence Stroll, nunca ha sido un equipo puntero desde su fundación como Jordan Grand Prix en 1991.

El AMR26, no obstante, será el primer monoplaza del equipo que se beneficie plenamente de su nueva infraestructura en Silverstone, así como de la aportación del nuevo jefe de equipo, Adrian Newey.

Los test de pretemporada comenzarán en Barcelona del 26 al 30 de enero.