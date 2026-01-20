Honda debate con la FIA "muchas ideas" para el motor de Aston Martin

Honda HRC presentó a lo grande su motor y su nuevo proyecto junto a Aston Martin en la madrugada española de este martes 20 de enero, cuando en Tokio eran las 13:00h. Allí se habló de la nueva aventura del fabricante nipón y, por supuesto, salió a la luz el tema más polémico de este invierno en la Fórmula 1.

Después de que se revelara que Mercedes y Red Bull habrían encontrado una laguna en el reglamento de motor que habrían explotado para la F1 2026, hubo muchas preguntas, y a una de ellas se enfrentó Koji Watanabe, CEO de HRC, que admitió que las reglas para el nuevo curso respecto a la unidad de potencia dejan abiertas algunas vías que Honda quizás también esté interesada en explotar.

"Con la nueva normativa, hay muchos factores que deben debatirse", comenzó. "Las normas no lo detallan todo claramente punto por punto. Hay margen para la interpretación, y eso también forma parte de la carrera".

El nuevo motorista de Aston Martin confía en que la FIA gestione el asunto de manera correcta, y ya ha preguntado sobre sus ideas: "En el caso de la FIA, es ella quien decide si algo es bueno o malo. Honda tiene muchas ideas y queremos debatir con la FIA si son aceptables".

"Siempre acudimos a la FIA para consultar asuntos relacionados con la normativa".

Watanabe aseguró que Honda no desestima la complejidad de la nueva era de la F1: "Las normas de 2026 son muy exigentes, por eso queremos afrontarlas de frente".

Y confirmò que siguen las preparaciones: "Sakura está trabajando duro en las pruebas de fiabilidad y en las pruebas de banco.Tenemos muy poco tiempo, pero queremos estar completamente preparados".

"Es una nueva colaboración, nuevo combustible, nuevo lubricante. Lo construimos poco a poco".

Este jueves, antes de que el lunes que viene empiecen las primeras pruebas de la F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, la FIA se reunirá con los fabricantes para tratar las lagunas del reglamento, aunque un portavoz aseguró a esta web que la reunión estaba fijada hace tiempo y no se referiría únicamente a la polémica montada.

Luego, del 26 al 30 de enero, los equipos tienen alquilado el Circuit de Barcelona para empezar a probar sus primeros ejemplares de coches para el reglamento 2026, aunque muchos han advertido que entre esos monoplazas y los que finalmente debuten el 8 de marzo en el GP de Australia puede ir un mundo.