Despedidas: estas son las cosas que puede que no volvamos a ver en la F1

La última carrera de una temporada de Fórmula 1 es siempre un momento especial. En 2025, el Gran Premio de Abu Dhabi volverá a escribir -o poner fin- a algunas historias especiales. Este fin de semana habrá varias despedidas.

De momento, está por ver si todas ellas serán permanentes. No obstante, he aquí un resumen de lo que veremos por última vez en la categoría reina este domingo.

Adiós a Renault en la F1

Alpine seguirá en la parrilla en 2026, pero como equipo cliente de Mercedes. Renault pone fin a su programa de motores propios, casi 50 años después de que compitiera por primera vez en una carrera de Fórmula 1 con su propio motor, en 1977.

A lo largo de las décadas, no sólo el propio equipo de Renault ha ganado mundiales con motores Renault. Williams, Benetton y, más recientemente, Red Bull Racing también han ganado campeonatos de Fórmula 1 con los franceses. Por eso es aún más triste que la despedida no se produzca en un momento álgido.

Incluso antes de la carrera de Abu Dhabi, está claro que Alpine terminará la temporada de despedida de Renault en el décimo y último puesto del mundial.

Desaparece el nombre de Sauber de la F1

Por el momento, el nombre de Sauber F1 aparecerá por última vez en la parrilla este fin de semana. El equipo de Hinwil seguirá en la categoría reina, pero competirá como equipo de trabajo de Audi a partir de 2026. No es la primera despedida del nombre Sauber.

Después de que el fundador Peter Sauber llevara su escudería a la Fórmula 1 en 1993, el equipo se convirtió en el equipo oficial de BMW durante cuatro años desde 2006. Mientras que el nombre se mantuvo al menos parcialmente desde entonces, inicialmente desapareció por completo en 2019 porque el equipo comenzó a competir como Alfa Romeo.

El equipo ha competido como Sauber de nuevo desde 2024, por lo que ya se especula sobre si el nombre volverá en algún momento en el futuro...

Sauber ha estado 32 años y 617 grandes premios en F1, y este domingo se cumplirán 11.957 días desde aquel GP de Sudáfrica de 1993 con JJ Lehto y Karl Wendlinger como pilotos. Durante esa etapa, 33 pilotos han sumado 1.086 puntos para Sauber, con 28 podios y una victoria, la de Robert Kubica en Canadá 2008. En 2026, Sauber habrá sido el equipo oficial de Mercedes-Benz, el equipo oficial de BMW y el equipo oficial de Audi.

Última carrera para Tsunoda

Muy poco ha sucedido en el mercado de pilotos para 2026, por lo que sólo hay un piloto que disputará su última carrera (por ahora) en Abu Dhabi. Yuki Tsunoda perderá su puesto el año que viene en favor de Isack Hadjar y pasará a ser sólo piloto reserva de Red Bull.

Abu Dhabi será también la última carrera con sólo 20 coches. Un undécimo equipo, Cadillac, se unirá a la categoría reina en 2026, con lo que Valtteri Bottas y Sergio Pérez volverán a la parrilla de salida.

La última maniobra de adelantamiento con DRS

La Fórmula 1 introdujo el "Sistema de Reducción de Arrastre" en 2011. Unos lo amaron, otros lo odiaron, pero lo cierto es que el domingo se producirá la última maniobra de adelantamiento de la Fórmula 1 con el apoyo del DRS. Después de 15 años, la ayuda al adelantamiento desaparecerá de la categoría reina.

En 2026, habrá en su lugar un nuevo modo "override", que pondrá más energía a disposición de un coche que vaya detrás. Queda por ver si eso sentará bien a pilotos y aficionados, o si la gente pronto deseará que vuelva el alerón plegable...

La actual generación de coches de F1 desaparece (por fin)

Dado que en 2026 entrará en vigor un reglamento de Fórmula 1 completamente nuevo, el Gran Premio de Abu Dhabi será la última carrera en la que veremos los coches de la generación actual. La mayoría de los pilotos no derraman ni una lágrima por los coches que se llevan utilizando desde 2022.

En los últimos años, los pilotos se han quejado repetidamente de los coches rígidos, que causaban molestias físicas debido a efectos como el temido porpoising. Además, hacia el final del ciclo regular, los coches ya no ofrecían las mejores carreras que se esperaban.

El fin del MGU-H en la F1

El reglamento de motores también se revisará para 2026. Eso significa, entre otras cosas, que el MGU-H desaparecerá. Sin embargo, esto no significa el adiós de los híbridos. Al contrario: el año que viene, la potencia eléctrica de los propulsores aumentará considerablemente.

Despedida Red Bull - Honda

Esto también significa una pequeña despedida para Red Bull y Honda. Los exitosos socios se separarán definitivamente después de Abu Dhabi. A partir de 2026, Red Bull competirá con sus propios motores en colaboración con Ford (ausente como marca en F1 desde finales de 2004), mientras que Honda suministrará en exclusiva a Aston Martin.

La asociación Red Bull Honda empezó en 2019 y ha dado 70 victorias, es decir, casi la mitad de los 143 triunfos de Honda en F1.