GP de Qatar

Cadillac revela una muy original manera de presentar su coche para la F1 2026

El equipo Cadillac de F1 de Sergio Pérez y Valtteri Bottas presentará su coche para la temporada 2026 por televisión durante una pausa publicitaria en la SuperBowl.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Cadillac lanzamiento fecha

Cadillac lanzamiento fecha

Cadillac será el nuevo equipo de la temporada 2026 de F1, y quieren dejar huella desde el principio. Lo harán, sin duda, con la presentación de su nuevo coche, ya que han anunciado que será el 8 de febrero durante un spot publicitario en la SuperBowl, la final del campeonato nacional de fútbol americano.

La SuperBowl es el evento del año más seguido en los Estados Unidos, toda una fiesta, por lo que los anuncios son los más caros (unos 8 millones de dólares por 30 segundos), ya que los ven millones de personas al unísono. Cadillac quiere aprovechar esa expectación para dar a conocer el monoplaza con el que ellos se estrenarán en la Fórmula 1 y con el que volverán al mundial Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Sin embargo, no han querido revelar cuánto les ha costado ese anuncio, aunque lo definieron como "un gasto típico de la SuperBowl". Este será, por cierto, el segundo año consecutivo en que la F1 aparezca durante la cobertura de la SuperBowl, después de que se emitiera un teaser de la película de F1 durante el programa previo al partido de 2025. 

"Esto representa una nueva y audaz forma para que el equipo conecte con nuevas audiencias dentro y fuera de Estados Unidos", dice el comunicado de Cadillac anunciando su fecha y modo de presentación del coche 2026 de F1.

"Según Nielsen, la edición 2025 de la SuperBowl entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs atrajo a 127.7 millones de espectadores, la mayor audiencia en la historia de la televisión estadounidense para una transmisión de una sola cadena. La actuación de Kendrick Lamar fue el tiempo de descanso de una SuperBowl más visto de la historia, con un promedio de 133,5 millones de espectadores. Más allá de los récords, la SuperBowl impulsa conversaciones culturales y es uno de los pocos eventos deportivos que realmente se encuentra a medio camino entre el deporte, la cultura y el entretenimiento, en consonancia con la misión del equipo Cadillac de Fórmula 1", explican.

Así, Cadillac se favorecerá de millones de ojos mirando, y a su vez "obligará" a aficionados de F1 a seguir la final de la NFL, que en el caso de España es de madrugada, ya que empieza más allá de medianoche.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, añadió: "La SuperBowl es uno de esos pocos momentos en la cultura estadounidense donde el deporte, el entretenimiento y la narrativa se unen, y nos brinda la oportunidad de presentar al equipo Cadillac Formula 1 en un escenario que refleja quiénes somos. Estamos orgullosos de nuestra herencia estadounidense y queremos presentarnos de una manera audaz, innovadora y distintivamente nuestra. Esto es solo el comienzo, pero es un momento del que estoy increíblemente orgulloso".

Cadillac es el cuarto equipo (quinto, si contamos los dos de Red Bull Racing) que ha revelado su fecha de presentación para 2026, mira.

Fechas de presentación de los coches de F1 2026

Equipo Día de presentación y, ¿shakedown?
United Kingdom Williams Sin anunciar
United Kingdom McLaren Sin anunciar
Italy Ferrari

Sin anunciar
Germany Mercedes

Sin anunciar
Austria Red Bull

15 de enero en Michigan (Solo la decoración)
United Kingdom Aston Martin

9 de febrero
France Alpine 23 de enero en Barcelona
United States Haas Sin anunciar
Italy Racing Bulls 15 de enero en Michigan (Solo la decoración)
Germany Audi Sin anunciar
United States Cadillac 8 de febrero por TV (durante la SuperBowl)

*Con el resto de equipos, probablemente sin mostrar el coche real

Filtros