¿Cómo de importante es la pole para ganar en Abu Dhabi en F1?

El GP de Abu Dhabi 2025 de F1 decidirá al campeón, y la clasificación gana más importancia que nunca si vemos el historial de las 16 ediciones anteriores de esta ronda del mundial. Se podría decir que al menos en el pasado reciente, el Yas Marina es el circuito donde más importante es salir primero.

Antes de este domingo, se han disputado 16 ediciones del GP de Abu Dhabi de F1, y en 11 de ellas ha ganado el piloto que salía primero, es decir, en el 68,75% de las carreras. Por tanto, solo en el 31,5% de las carreras en Abu Dhabi ha ganado un piloto que no salía desde la pole position. Sí hay que aclarar que en 2021, sin el famoso Safety Car, no habría ganado el piloto que salía desde la pole y que de hecho se coronó campeón (Max Verstappen).

Pero hay más: si tomamos las diez últimas carreras del GP de Abu Dhabi de F1, en todas, el 100%, ha ganado el piloto que salía desde la pole. Eso es todo un récord compartido, ya que también había ocurrido en el GP de España en Barcelona, del 2001 al 2010. Para ponerlo en contexto, no ha habido más de seis ediciones seguidas del GP de Mónaco en las que haya ganado el poleman en toda la historia de la F1.

Y por si no queda claro, dos datos más: los pilotos que se han clasificado en la primera fila han acabado en ese mismo orden (1º y 2º) en siete de las últimas diez carreras. Por otra parte, solo una carrera de las 16 disputadas como GP de Abu Dhabi de F1 las ha ganado un piloto que no salía desde primera fila de parrilla, Kimi Raikkonen saliendo cuarto en 2012. Si quieres más, nadie ha ganado en Abu Dhabi saliendo tercero, ni peor que cuarto.

Por último, en 16 carreras de GP de Abu Dhabi de F1, en el 25% de ellas, es decir, en cuatro, ha ganado el piloto que salía segundo en parrilla, dos Sebastian Vettel (en 2009 y 2013) y dos Lewis Hamilton (en 2011 y 2014).

Historial de victorias en el GP de Abu Dhabi de F1 según la pole o posición de salida

Temporada Salía desde la pole Ganó 2009 Lewis Hamilton Sebastian Vettel (saliendo 2º) 2010 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2011 Sebastian Vettel Lewis Hamilton (saliendo 2º) 2012 Lewis Hamilton Kimi Raikkonen (saliendo 4º) 2013 Mark Webber Sebastian Vettel (saliendo 2º) 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton (saliendo 2º) 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg 2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2020 Max Verstappen

Max Verstappen 2021 Max Verstappen

Max Verstappen 2022 Max Verstappen Max Verstappen 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2024 Lando Norris Lando Norris

Pese a esto, la del Yas Marina de Abu Dhabi es una pista donde se puede adelantar, y donde tras hacer cambios en 2021 para mejorar el espectáculo, hubo 53 adelantamientos en 2022, 60 en 2023 y 31 en 2024. Antes, eso sí, era mucho peor, como muestran los solo cinco adelantamientos en el GP de Abu Dhabi 2017.

En 2025, 15 de las 23 carreras disputadas las ha ganado el poleman, lo que es la cifra más alta de la última decada, del 65,22%.

Porcentaje de victorias por posición de salida en el GP de Abu Dhabi de F1

La carrera de Abu Dhabi de F1 la ganó el piloto que salía en esta posición... En este porcentaje de carreras 1º 68,75% 2º 25% 3º NUNCA 4º 6,25% 5º NUNCA 6º NUNCA 7º NUNCA 8º NUNCA 9º NUNCA 10º NUNCA