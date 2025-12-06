Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Artículo especial
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

¿Cómo de importante es la pole para ganar en Abu Dhabi en F1?

Lograr la pole en el GP de Abu Dhabi de F1 es asegurarte media victoria, o al menos eso es lo que dicen los números y el historial. Lo repasamos.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

El GP de Abu Dhabi 2025 de F1 decidirá al campeón, y la clasificación gana más importancia que nunca si vemos el historial de las 16 ediciones anteriores de esta ronda del mundial. Se podría decir que al menos en el pasado reciente, el Yas Marina es el circuito donde más importante es salir primero.

Antes de este domingo, se han disputado 16 ediciones del GP de Abu Dhabi de F1, y en 11 de ellas ha ganado el piloto que salía primero, es decir, en el 68,75% de las carreras. Por tanto, solo en el 31,5% de las carreras en Abu Dhabi ha ganado un piloto que no salía desde la pole position. Sí hay que aclarar que en 2021, sin el famoso Safety Car, no habría ganado el piloto que salía desde la pole y que de hecho se coronó campeón (Max Verstappen).

Pero hay más: si tomamos las diez últimas carreras del GP de Abu Dhabi de F1, en todas, el 100%, ha ganado el piloto que salía desde la pole. Eso es todo un récord compartido, ya que también había ocurrido en el GP de España en Barcelona, del 2001 al 2010. Para ponerlo en contexto, no ha habido más de seis ediciones seguidas del GP de Mónaco en las que haya ganado el poleman en toda la historia de la F1.

Y por si no queda claro, dos datos más: los pilotos que se han clasificado en la primera fila han acabado en ese mismo orden (1º y 2º) en siete de las últimas diez carreras. Por otra parte, solo una carrera de las 16 disputadas como GP de Abu Dhabi de F1 las ha ganado un piloto que no salía desde primera fila de parrilla, Kimi Raikkonen saliendo cuarto en 2012. Si quieres más, nadie ha ganado en Abu Dhabi saliendo tercero, ni peor que cuarto.

Por último, en 16 carreras de GP de Abu Dhabi de F1, en el 25% de ellas, es decir, en cuatro, ha ganado el piloto que salía segundo en parrilla, dos Sebastian Vettel (en 2009 y 2013) y dos Lewis Hamilton (en 2011 y 2014).

Historial de victorias en el GP de Abu Dhabi de F1 según la pole o posición de salida

Temporada Salía desde la pole Ganó 
2009 Lewis Hamilton Sebastian Vettel (saliendo 2º)
2010 Sebastian Vettel Sebastian Vettel
2011 Sebastian Vettel Lewis Hamilton (saliendo 2º)
2012 Lewis Hamilton Kimi Raikkonen (saliendo 4º)
2013 Mark Webber Sebastian Vettel (saliendo 2º)
2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton (saliendo 2º)
2015 Nico Rosberg Nico Rosberg
2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2017 Valtteri Bottas Valtteri Bottas
2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2019 Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2020 Max Verstappen
 Max Verstappen
2021 Max Verstappen
 Max Verstappen
2022 Max Verstappen Max Verstappen
2023 Max Verstappen Max Verstappen
2024 Lando Norris Lando Norris

Pese a esto, la del Yas Marina de Abu Dhabi es una pista donde se puede adelantar, y donde tras hacer cambios en 2021 para mejorar el espectáculo, hubo 53 adelantamientos en 2022, 60 en 2023 y 31 en 2024. Antes, eso sí, era mucho peor, como muestran los solo cinco adelantamientos en el GP de Abu Dhabi 2017.

En 2025, 15 de las 23 carreras disputadas las ha ganado el poleman, lo que es la cifra más alta de la última decada, del 65,22%.

Apunta:

Porcentaje de victorias por posición de salida en el GP de Abu Dhabi de F1

La carrera de Abu Dhabi de F1 la ganó el piloto que salía en esta posición... En este porcentaje de carreras
68,75%
25%
NUNCA

6,25%
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
NUNCA
10º NUNCA

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Russell lidera la FP3 y Norris sigue por encima de Verstappen; Alonso, 4º
Siguiente artículo Despedidas: estas son las cosas que puede que no volvamos a ver en la F1

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
El regalo del Amigo Invisible a Fernando Alonso que se volvió viral

El regalo del Amigo Invisible a Fernando Alonso que se volvió viral

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
El regalo del Amigo Invisible a Fernando Alonso que se volvió viral
Cuatro equipos de F1 se saltaron el toque de queda en Abu Dhabi

Cuatro equipos de F1 se saltaron el toque de queda en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Cuatro equipos de F1 se saltaron el toque de queda en Abu Dhabi
A qué hora es hoy la Fórmula E con Pepe Martí en Sao Paulo y cómo verlo

A qué hora es hoy la Fórmula E con Pepe Martí en Sao Paulo y cómo verlo

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
A qué hora es hoy la Fórmula E con Pepe Martí en Sao Paulo y cómo verlo

Últimas noticias

A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!

A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
A qué hora es la carrera de F1 en Abu Dhabi 2025: ¡se decide el título!
Formula E Sao Paulo: Wehrlein, pole pero la pierde por sanción; Pepe Martí, 13º

Formula E Sao Paulo: Wehrlein, pole pero la pierde por sanción; Pepe Martí, 13º

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
Formula E Sao Paulo: Wehrlein, pole pero la pierde por sanción; Pepe Martí, 13º
F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov

F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov

FIA F2
F2 FIA F2
Yas Marina
F2 Abu Dhabi: Lindblad gana la última sprint del año; primer podio de Tsolov
Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP

Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Qué pilotos se han caído más en la temporada 2025 de MotoGP

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros