Alonso asegura que necesita "más trabajo" con Alpine en Abu Dhabi

El último viernes de la temporada 2022 de Fórmula 1 ha sido muy diferente para Fernando Alonso, y es que el piloto ovetense se vio obligado a ceder su asiento en Alpine a Jack Doohan para que el equipo francés completara con la regla impuesta de la FIA de poner a un debutante en al menos dos sesiones de entrenamientos libres.

Por ello, el dos veces campeón del mundo observó el desarrollo de la FP1 en el circuito de Yas Marina desde el garaje, pero una vez que salió al asfalto, cuando el sol cayendo en el horizonte antes de dar paso a la noche cerrada, se colocó en la octava plaza, solo por detrás de su compañero Esteban Ocon como el 'mejor del resto'.

Esas plazas hacen que los de Enstone encaren con confianza el fin de semana en el que pretenden sellar la cuarta plaza en el campeonato de constructores contra McLaren, algo que parece muy de cara debido al margen de 19 puntos que poseen sobre los de Woking.

"Es el último viernes del año y, obviamente, hoy he tenido menos tiempo de entrenamiento de lo normal, después de que Jack [Doohan] tomara el relevo en los Libres 1", dijo el español cuando se bajó de su monoplaza. "Me he puesto al día enseguida, me he adaptado al coche en la sesión vespertina y hemos completado nuestro programa sin problemas".

"Sin embargo, necesitamos un poco más de trabajo con el equilibrio para que podamos tener un monoplaza cómodo para mañana en la clasificación", aseguró Fernando Alonso. "Cada jornada se siente como un último día, así que estoy intentando disfrutar de cada momento con el equipo".

Por su parte, el director técnico del monoplaza, Matt Harman, cree que ha sido una jornada buena para los franceses, con una mención especial para el trabajo del novato australiano: "En general, ha sido un día relativamente tranquilo para nosotros en la pista en los últimos entrenamientos del viernes del año".

"Ha sido genial tener a Jack de vuelta en el coche para la primera sesión", continuó. "Ha hecho un gran trabajo con dos juegos de neumáticos blandos, y estamos deseando verle de nuevo al volante el martes. Para la FP2, hemos hecho una sesión bastante normal como preparación para el resto del fin de semana".

"Todavía tenemos más que hacer por delante, pero me gustaría extender un mensaje de agradecimiento a todos los grupos de ingeniería en Viry y Enstone por su duro trabajo esta temporada en el desarrollo de un coche completamente nuevo. Estoy orgulloso del esfuerzo de todos, y estoy deseando ver lo que podemos conseguir en el desarrollo del monoplaza en 2023", concluyó el ingeniero.

