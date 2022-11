Marko ahora desmiente la vuelta de Ricciardo a Red Bull en 2023

Cargar el reproductor de audio

¿Será Daniel Ricciardo el tercer piloto del equipo Red Bull Racing a partir de 2023? Así lo anunció inicialmente Helmut Marko en Abu Dhabi. "Ricciardo será nuestro tercer piloto", dijo a Sky Alemania. "Tenemos muchos patrocinadores, tenemos que hacer demostraciones y demás, así que, por supuesto, él es uno de los más destacados y el más adecuado [para asumir ese papel]", aseguró.

Sin embargo, el asesor de la marca acabó dando marcha atrás unas horas más tarde. "Dije 'si' lo lleváramos como tercer piloto. Ese 'si' se ha perdido", dijo a Motorsport Magazine. "Estamos hablando con él, pero todavía no se ha firmado nada".

Tras el fichaje de Oscar Piastri, Ricciardo anunció en agosto que no completaría el último año de su contrato con la escudería británica, poniendo así fin de forma prematura a la colaboración que había comenzado en 2021.

A raíz de eso, al australiano se le había relacionado con varios equipos, primero con Alpine para sustituir a Fernando Alonso y luego para Haas, que todavía estaba estudiano el destino de Mick Schumacher.

Pronto quedó claro que el equipo francés no estaba interesado en dar prioridad a Ricciardo, ya que preferían presionar a Red Bull para hacerse con Pierre Gasly, y que Haas no era precisamente un destino con Ricciardo soñara. No quedaba otra opción, por tanto, que aceptar un año más inactivo, y así lo indicó el piloto número 3 a principios de octubre cuando admitió que no estaría en la parrilla en 2023.

Sin embargo, quiere seguir cerca del paddock para intentar volver en 2024, y se le ha relacionado con dos fabricantes en un intento de asegurarse un puesto detrás de las cámaras que le permita seguir ocupando ese espacio: Mercedes, por un lado, y Red Bull, por otro, aunque en las últimas semanas el interés del fabricante alemán parecía haber disminuido.

Ahora, Ricciardo parece estar cerca de regresar a la marca que le permitió sus primeros años en la F1 (a través de HRT y luego de Toro Rosso) antes de ascenderle a la escudería matriz en 2014. Tras su salida a finales de 2018, con el telón de fondo del favoritismo a Max Verstappen en la estructura y ante el temor de un matrimonio fallido con Honda, podría volver al programa en un papel de "tercer piloto", visiblemente destinado más a las operaciones de marketing.

