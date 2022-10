Ocon: "Massa diría que Alonso debería haber parado en boxes"

Cargar el reproductor de audio

Esteban Ocon fue testigo directo del accidente de Fernando Alonso y Lance Stroll en el pasado Gran Premio de Estados Unidos. El piloto francés rodaba a rueda de los dos hombres involucrados, y tuvo que hacer uso de sus habilidades para esquivar al Aston Martin del canadiense.

Fernando Alonso pudo continuar en carrera, aunque eventualmente terminó perdiendo uno de sus retrovisores. La FIA lo sancionó, una vez terminada la carrera, con 30 segundos de penalización; algo que Alpine recurrió, y tras varios vaivenes por parte de la federación, acabó por devolverle la séptima plaza al asturiano.

Ese fue el tema del día el pasado jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de México. Y, como no podía ser de otra forma, Ocon, compañero de Alonso en Alpine, tuvo que responder a varias preguntas relativas al incidente.

"En primer lugar, siento un gran respecto hacia Fernando y la carrera que hizo [en Austin]. Fue más que impresionante. Pero no me sorprende, viniendo de él; sus actuaciones son siempre excelentes en carreras como esa", declaró Ocon. Esteban comentó el "duro aterrizaje" de Alonso. "La adrenalina se dispara, y fue increíble ver cómo fue capaz de calmarse.

Respecto a la penalización y su confuso recurso, Ocon declaró que en Alpine no pueden permitirse "perder más puntos". "Estamos en una lucha muy ajustada con McLaren [...]", comentó, antes de saber que, finalmente, Fernando recuperaba los seis puntos.

El galo se mostró especialmente impresionado con el golpe que aguantó el #14, llegando a los "42G en el aterrizaje". "Debió de quedarse sin respiración. Pero está aquí, está bien, y está en condiciones de correr. Eso es lo más importante, que no sucedió nada realmente malo.

El problema con el retrovisor de Alonso vino después de que Kevin Magnussen fuese llamado a boxes por los comisarios para cambiar una de sus piezas en otros momentos de la temporada, lo que motivó la denuncia de Haas a Alpine por no haber hecho lo mismo.

"Hubo momentos [de la temporada] en los que Kevin estaba delante mía y solamente pensaba: 'está a punto de perder eso, está a punto de salir volando hacia mi coche'. Y Kevin tuvo que parar. Así que, no lo sé. No puedo comentar toda la situación".

"Si una pieza sale volando de esa manera puede dañar el coche de los que vienen por detrás. De hecho, Lando chocó con varios restos, y eso es algo que inadmisible. Puede ser que no pase nada, que salga volando y no te golpee, pero si se aplica una regla, debería ser siempre la misma", explicó.

"No sé. Al final, nunca he tenido un gran trozo de carbono volando directo hacia mi casco, así que no puedo decir realmente lo que haría. Si le preguntas a Felipe [Massa], seguramente te diría que es motivo de pasar por boxes. Para él fue un muelle, así que es completamente diferente, pero creo que es la FIA y no nosotros quien debe decidir qué es lo mejor para la seguridad".

