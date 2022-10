Cargar el reproductor de audio

Tras escuchar a Haas y Alpine este jueves en México, la FIA ha decidido admitir la protesta contra el coche de Alonso, que recupera sus puntos y el 7º puesto logrado en el GP de Estados Unidos. Sin embargo, en un primer momento la FIA rechazó el recurso de Alpine, antes de tomar su decisión final.

Más de dos horas después de la carrera del GP de Estados Unidos, el pasado domingo, Haas presentó una protesta contra el Alpine de Alonso y el Red Bull de Pérez por llevar piezas sueltas en sus coches, lo que consideraban una situación de peligro.

La FIA llamó a declarar a ambos equipos y finalmente acabaron sancionando a Alonso con un stop and go traducido en 30 segundos que le hizo perder todos los puntos al caer de la 7ª posición en la que había llegado a meta a la 15ª.

En el comunicado en el que señalaban las razones para sancionar a Fernando Alonso, la FIA admitía que no se le había mostrado al piloto durante la carrera la bandera negra y naranja para advertirle de entrar a boxes y arreglar la pieza suelta que acabaría desprendiéndose (el espejo retrovisor).

Alpine decidió apelar la protesta de Haas, considerando en primer lugar que Alonso era inocente y que de hecho la protesta de Haas "se presentó 24 minutos después de la fecha límite especificada, no debería haber sido aceptada y, por lo tanto, la penalización debe ser considerada como inválida".

La FIA convocó para este jueves en México a Haas y Alpine, y tras escuchar a ambas partes, han anunciado que dan por buena la apelación presentada por la escudería francesa referente al monoplaza de Alonso y por lo tanto se retira la penalización de stop and go de 30 segundos.

La apelación inicial de Alpine fue declarada "inadmisible" por los comisarios a primera hora de la noche, pero el posterior derecho de revisión de la escudería francesa fue, ahora sí, considerado admisible y llevó a la anulación de la sanción impuesta a Fernando Alonso al final del Gran Premio de Estados Unidos. De ese modo, el español recupera ahora la séptima posición que se ganó de manera brillante en la pista.

La apelación de Alpine alegó que dirección de carrera no había informado a Alonso de que su coche estaba dañado (no le mostraron la bandera negra y naranja) y también argumentó que Haas había presentado su protesta 24 minutos después de la fecha límite. Haas afirmó que la FIA le había dado una hora extra para presentar la protesta, ya que no les había sido posible cumplir el plazo inicial.

La FIA dictaminó inicialmente el jueves que la protesta de Alpine no era admisible, dado que el reglamento no permitía presentar una apelación.

Eso llevó a Alpine a solicitar el derecho de revisión, citando una nueva y significativa prueba que era el hecho de que "no fue hasta las 20:53 horas del día de la carrera cuando el equipo tuvo conocimiento de que la protesta original se presentó 24 minutos después del plazo habitual de 30 minutos".

Alpine también argumentó que hasta la audiencia del domingo por la noche en Austin no supo que dirección de carrera había informado a Haas, lo que también se convierte en una prueba nueva y significativa.

Cuando la FIA declaró admisible la protesta de Ferrari, tuvo lugar otra reunión el jueves por la noche en México, donde se probó que Haas podía haber presentado una protesta escrita a mano dentro del plazo de 30 minutos tras la carrera, por lo que podría haber cumplido con el reglamento.

Por lo tanto, los comisarios entendieron que la protesta inicial de Haas no era admisible y se anuló, lo que significa que Alonso recupera la séptima posición del Gran Premio de Estados Unidos.

La reacción del equipo Alpine: Alpine F1 reacciona a la retirada de la sanción a Alonso

Como parte del fallo, los comisarios dijeron que estaban preocupados por el hecho de que se permitiera a Alonso permanecer en la pista con el retrovisor suelto y que luego se cayera, por lo que recomiendan "encarecidamente que se pongan en marcha procedimientos para controlar esos asuntos", y que se informe a los equipos a través de mensajes de radio o de la bandera negra y naranja.

Los comisarios añadieron: "También entendemos que el presidente de la FIA ha iniciado una revisión del uso de la bandera negra y naranja".

El jueves, ante los medios, Alonso había dicho que esperaba que se tomara la decisión correcta: "Apelamos básicamente porque la protesta de Haas se presentó fuera de tiempo y hubo un par de cosas: una, que la FIA no me mostró la bandera negra y naranja, por lo tanto pensaban que era seguro seguir pilotando ese coche. Luego el coche llegó a parque cerrado y pasó todas las verificaciones, le dieron luz verde. Y luego la protesta llegó demasiado tarde".

Alonso había advertido del enorme precedente que sentaría la Fórmula 1 si le hubieran mantenido la sanción: "Creo que no hay duda de que esa no fue la decisión correcta. Y si esa es la decisión correcta a tomar, abrirá un gran problema para el futuro en la Fórmula 1".

"Porque entonces creo que el 50, 60 o 70% de los coches tendrán que retirarse cuando tengan un dispositivo aerodinámico que no esté bien reparado, porque el monoplaza no será seguro. Y también se abrirá el debate de si se permite protestar 20 minutos después del límite porque no se considera demasiado tarde... ¿es un mes demasiado tarde? ¿una hora? ¿10 años? ¿Cuándo es demasiado tarde?".

"Eso, creo, no nos lo podemos permitir. Como dije, este es un día muy importante para nuestro deporte. No me importa el séptimo puesto, no estoy peleando por el mundial. Pero si esto sigue adelante, creo que abriremos una muy… no queremos abrir esa caja".

Además, durante la jornada del jueves, durante varios momentos del día, en España fue tendencia en Twitter el hashtag #JusticeForAlonso, con el que los aficionados pedían que se hiciera justicia. Finalmente se hice.