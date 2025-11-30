Leclerc, frustrado: "Trabajar en el coche de 2026 no explica esto"

El de Qatar ha sido un fin de semana para olvidar rápidamente en Ferrari. Es lo que esperan sobre todo los pilotos, que al final de la carrera no ocultaban su decepción por otro gran premio pobre en satisfacciones, que les deja totalmente descartados de la lucha por el subcampeonato.

A lo largo del fin de semana, Charles Leclerc y Lewis Hamilton lucharon por encontrar el feeling adecuado con el SF-25, incapaces de ganar la confianza necesaria para empujar en las largas y rápidas curvas de Losail, lo que impidió al monegasco conseguir algo más que una novena posición.

"No tenía confianza con el coche, no tenía ritmo con el coche, no tenía nada, así que... sinceramente estoy aliviado de que el fin de semana haya terminado. Ha sido una carrera muy frustrante desde la primera vuelta hasta la última", dijo Leclerc.

Ya ayer en la salida, de hecho, el monegasco había cometido varios errores en la primera vuelta debido a una clara falta de agarre en los neumáticos, que, de forma muy similar, volvió a aparecer en carrera.

"De nuevo, después de lo que pasó ayer en la primera vuelta no tenía confianza y no sabía qué podía pasar con el coche en las primeras vueltas. No hubo ni una sola vuelta en la que fuéramos realmente competitivos durante el fin de semana, así que fue muy frustrante".

Resumen y resultados de la carrera: Fórmula 1 Verstappen gana a los McLaren en Qatar, ¡el mundial de F1 sigue vivo!

Ferrari fue el primer equipo de la parte delantera de la parrilla en detener el desarrollo aerodinámico esta temporada para concentrarse en 2026, una vez que se dieron cuenta de que no sería posible alcanzar los objetivos que se habían marcado antes del inicio del mundial. Una decisión que pesa mucho, no sólo desde el punto de vista de la clasificación, sino también en términos de moral.

"Me duele, lo siento mucho. No quiero crear falsas expectativas, pero también hay que decir lo que uno piensa. A principios de año tenía la convicción de que habíamos hecho un buen trabajo, pero el resultado es que no ha sido suficiente. Tenemos que hacer mucho más para alcanzar nuestros objetivos. Estamos trabajando mucho".

"Vamos a ver el año que viene cómo va. Este año hemos sacrificado la segunda mitad de la temporada para trabajar en el coche del año que viene, así que no es una gran sorpresa estar sufriendo ahora. Sí es una sorpresa estar tan atrás este fin de semana, porque no se puede explicar semejante rendimiento por el hecho de que hayamos empezado a desarrollar el próximo coche. No estoy satisfecho y tenemos que encontrar respuestas".

Galería: las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar 2025 de la F1

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!