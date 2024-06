Sainz insiste en que aún no ha fichado por ningún equipo de F1

El madrileño está sopesando las ofertas que tiene de Sauber/Audi y Williams para la próxima temporada, ahora que parecen que se le han cerrado las puertas tanto de Mercedes como de Red Bull.

Algunos rumores en varios medios españoles aseguraban este jueves que Carlos Sainz ya había tomado su decisión y que había firmado un contrato.

Pero hablando antes del Gran Premio de Canadá, Sainz dijo que eso estaba lejos de la realidad, y declaró que era sorprendente que la gente hiciera repetidamente afirmaciones falsas sobre cuál sería su escudería para la próxima temporada.

"Lo único que te puedo decir es que no hay nada cerrado", explicó el #55. “He visto noticias en medios, y no sé si en España, de gente que dice que ya he firmado. Pero cuando miras esas cosas, me da la risa".

"Recuerdo haber visto rumores hace tres meses de que había fichado por Mercedes, otros de que había fichado por Red Bull. Ahora, obviamente, es no va a suceder, así que es gracioso que la gente diga que he firmado por Williams".

"Me hace reír saber que a veces eso queda un poco impune para algunos rumores de los medios de comunicación. Sólo puedo decirles que obviamente me preocupa que la gente pueda salirse con la suya con ese tipo de cosas sin consecuencias ni nada por el estilo".

arlos Sainz dijo que estaba contento con las opciones que tenía sobre la mesa para 2025, pero admitió que era difícil determinar qué era mejor para su futuro a largo plazo, ya que la posible reestructuración para 2026 hacía que fuera una "lotería" resoolver quien seria mejor.

"Para mí, 2025 es igualmente importante que 2026. ¿Por qué? Porque creo que 2026 es una lotería", afirmó.

"Entonces, podría ir a alguna de las opciones que tengo encima de la mesa y tener éxito o no. E incluso uno de los mejores equipos podría lograrlo o no".

"Creo que en el 2026, siendo muy sincero, es imposible saberlo. Entonces, dado que, después de todo lo que he visto, el 2026 es casi imposible predecir quién estará en la cima, 2025 es casi un poco más seguro saber quién estará dónde y puedes saber y predecir más o menos dónde estarán todos".

Si bien las posibilidades de un asiento en Red Bull en 2025 se desvanecieron oficialmente esta semana cuando el equipo anunció la renovación de Sergio Pérez, Sainz dijo que no era una novedad para él que no tuviera ninguna posibilidad en el equipo de Milton Keynes.

"Obviamente ya lo sabía desde hace tiempo, así que no hay nada nuevo para mí", dijo. "Obviamente, en mis conversaciones personales con el equipo, esto era algo que sabía desde hace mucho tiempo. Entonces sí, nada que decir, nada que añadir. Aún así, hay muchas opciones sobre la mesa. Así que todo vale".

Y si bien se puede entender a Sainz por sentir que merece una mejor oportunidad de ocupar un puesto top debido a su forma de ganar carreras con Ferrari, dijo que era lo suficientemente sabio como para saber cómo funcionaba la F1 como para que eso no le molestara.

"No hay una verdadera frustración", explicó. "Es la Fórmula 1. Ha sido parte de la Fórmula 1 y hay tantas otras cosas involucradas dentro de los equipos que obviamente siempre es complicado entender la dinámica de la Fórmula 1 cuando la ves desde fuera"

"Pero cuando lo miras desde dentro, cada uno tiene un motivo para tomar las decisiones que ha tomado. En España decimos ' el pan de cada día', eso que llevo viendo en la Fórmula 1 desde hace muchos años".

