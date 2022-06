Leclerc asegura que le "motiva" que Verstappen se escape en el mundial

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Canadá 2022 de Fórmula 1 comenzó para Charles Leclerc incluso antes de finalizar la carrera en Azerbaiyán, puesto que el monegasco tenía la mente puesta en la posible sanción que debería afrontar por la rotura de la unidad de potencia cuando lideraba en Bakú con solvencia.

Por ese motivo, Ferrari decidió cambiar primero el control electrónico de su motor, acumulando una penalización de 10 puestos que luego se convirtió en una que le obligaba a salir desde el fondo de la parrilla por montar piezas que superaban el límite permitido por la FIA en una temporada. Así pues, en la clasificación no arriesgó, y cuando supo que estaría por delante de Yuki Tsunoda, el otro piloto que sancionaba, se bajó de su coche.

El de Mónaco salió desde la 19º plaza en la carrera del domingo, y entre los infortunios del resto, como los abandonos de Sergio Pérez o Mick Schumacher, además de los incidentes como el de Kevin Magnussen con Lewis Hamilton, sumado a su gran ritmo en las 70 vueltas, pudo ascender hasta el quinto y definitivo lugar que le permitió sumar 10 puntos.

Sin embargo, Leclerc perdió otras valiosas 15 unidades con respecto a Max Verstappen, quien encabeza la clasificación general y con el que, en principio, debería batirse en duelo por el título. Eso no parece preocuparle mucho, e incluso asegura que le da fuerzas para ser mejor: "Me motiva, me motiva porque, por supuesto, sé que el coche tiene ritmo".

"No estoy preocupado, simplemente estoy muy motivado para tener por fin un fin de semana limpio y demostrar que estamos aquí, que somos fuertes. Así que sí, en Silverstone espero que podamos hacerlo de nuevo", indicó el de Ferrari.

"Red Bull también ha tenido algunos problemas hoy, así que sí, la fiabilidad va a ser algo importante, pero eso es lo que necesitamos cada vez que tenemos fines de semana difíciles, como este, en los que debemos ir a por buenos puntos, que es lo que hemos hecho hoy", expresó el tercer clasificado de la general.

Al cruzar la línea de meta, el de Mónaco explicó cómo fue su remontada en Montreal: "En la primera parte, no hubo problemas, todo el mundo tenía DRS, así que no pude hacer nada. Después, en el segundo stint, sufrí con la tracción, pero eso fue solo porque Esteban [Ocon] tenía neumáticos nuevos y salía bien de curva 10, que es donde se necesitan las gomas".

"Él tenía mucho más agarre que yo, así que luché para seguirle, y eso fue muy frustrante", reconoció Leclerc. "También tuvimos el problema en la parada en boxes, que nos hizo la vida mucho más difícil, porque volví a tener cuatro coches delante con un tren de DRS, y tuve que ser un poco más agresivo para remontar. Teniendo en cuenta todo esto, ser quintos fue lo mejor".

Cuando le preguntaron sobre si el ritmo de los Mercedes fue imposible de seguir en la parte final, dijo: "No, pero no habría cambiado sin lo que ha pasado. Creo que con el segundo stint, no había nada que pudiéramos haber hecho mejor, era la situación en la que nos encontrábamos".