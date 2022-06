Verstappen no tuvo la radio antes del final de la carrera en Canadá

Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen se acercaba a Carlos Sainz después de hacer su segunda parada en boxes en el Gran Premio de Canadá 2022 de Fórmula 1, pero el accidente de Yuki Tsunoda provocó que saliera el coche de seguridad a 21 giros del final de la carrera. Esto abrió una ventana al español para que entrara a cambiar sus compuestos, y salió justo por detrás del neerlandés con unas gomas cinco vueltas más frescas, por lo que tendría la oportunidad de atacarle cuando se retomara la velocidad de competición.

Cuando el Safety Car regresó al pitlane, Sainz se puso a la estela del Red Bull, e incremento la presión que estaba ejerciendo con el DRS hasta quedarse a cuatro décimas. Sin embargo, el vigente campeón del mundo aguantó para cruzar la línea de meta un segundo por delante del madrileño, consiguiendo así su sexta victoria del año y ampliando la ventaja al frente del mundial a 46 puntos respecto a su compañero, Sergio Pérez.

Después de la carrera pudimos saber que Verstappen sufrió un fallo en la radio justo antes de que se reanudara tras el coche de seguridad, por lo que el muro austriaco no podía oír a su piloto, aunque sí podían enviarle instrucciones a través del ingeniero de pista, Gianpero Lambiase.

"No funcionó más, decidió parar", aseguró el holandés. "No tengo ni idea de cuándo se detuvo, pero en un momento dado, [Gianpiero Lambiase] me dijo que no funcionaba, creo que fue antes de la salida".

"Supongo que debía funcionar antes, o ya no iba, ¡pero ya no importaba! Mientras pueda oírlo, eso es lo más importante", expresó Max Verstappen después de cosechar su 26º triunfo en la Fórmula 1.

El máximo responsable de Red Bull, Christian Horner, señaló que la radio se quedó "muy tranquila" antes de que el equipo se diera cuenta de que no podían escuchar a su piloto: "Solo había mensajes unidireccionales de GP a Max [Verstappen], solo con espacios pero sin que llegara nada desde el coche".

"Resulta que la radio no estaba funcionando, o él podía oírnos a nosotros pero no nosotros a él", reconoció Horner.

Verstappen tuvo el control de buena parte del gran premio, y en los instantes iniciales, su escudería decidió enviarle a boxes cuando salió el coche de seguridad virtual tras el abandono de Sergio Pérez, apostando por una estrategia a dos paradas. El neerlandés reveló que no estaba seguro de que pudiera alcanzar a Sainz, y que entró en el pitlane como reacción al Safety Car por el accidente de Yuki Tsunoda.

"No estaba seguro si había cerrado esa brecha hasta el final de la carrera", dijo Verstappen. "Entonces salió el coche de seguridad, y no estaba muy contento con es, porque sabía que él [Sainz] tendría neumáticos frescos detrás de mí, además de que tenía un poco más de ritmo, era imposible defender".

Sin embargo, Horner dijo que "todas las métricas que tenían mostraban que le habría alcanzado y pasado a falta de 10 giros". Así lo vivió Verstappen: "Las últimas 15 o 16 vueltas íbamos a tope, yendo al límite, y sabía, por su puesto, que no podía cometer un error".

"Fue una buena carrera, siempre es bueno poder apretar en un coche de Fórmula 1 en lugar de limitarme a ahorrar los neumáticos", sentenció el piloto neerlandés de Red Bull.