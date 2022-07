Alonso revela la razón del mal comienzo de Alpine en Francia

Cargar el reproductor de audio

Ninguno de los dos monoplazas de Alpine consiguió meterse entre los diez primeros en las primeras dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1, algo que ya ha generado comentarios que hacen referencia a que la estructura gala podría sufrir más de lo esperado en su carrera de casa.

Fernando Alonso consiguió el mejor resultado para el equipo en el conjunto de las dos sesiones, un 11º puesto que no dejó contento a nadie y que, al parecer, tiene una explicación bastante sencilla y entendible, aunque debería estar afectando a sus rivales de la misma manera.

Nada más bajarse de su A522, el piloto asturiano reconoció que las altas temperaturas que se están registrando en el trazado de Paul Ricard están afectando a los de Enstone más de lo previsto en un principio.

"Ha sido un viernes complicado para nosotros, sobre todo por estas condiciones extremadamente calurosas que hay aquí en Francia".

"Hemos intentado adaptar el coche lo mejor que hemos podido para hacer frente a estas altas temperaturas y nos centramos en la gestión de los neumáticos y la refrigeración durante las dos sesiones de entrenamientos", dijo el #14.

Más allá de las condiciones climatológicas, en las que Alpine, Alonso y Esteban Ocon no pueden intervenir, el piloto español reconoció que después de las dos primeras sesiones de prácticas, no consiguieron encontrar una configuración con la que el coche se sintiese más cómodo en pista, razón por la que no descartó cambios de cara al inicio de los Libres 3 de mañana sábado.

"En resumen, no estamos muy contentos con el equilibrio del coche por ahora y tenemos que ver si hacemos algunos cambios de la noche a la mañana".

Pese a que los resultados de este viernes no han sido muy ilusionantes, ni para Alonso ni para Ocon, el ovetense todavía no se da por vencido y se mostró confiado respecto a las posibilidades que tienen en Alpine de darle la vuelta a la situación de cara al resto del fin de semana.

"Tengo confianza en que podemos mejorar las cosas y estar en mejor forma para la clasificación de mañana frente a nuestro público [ya que Alpine es un equipo francés]", concluyó.

En estos momentos, Fernando Alonso se encuentra en la décima posición de la clasificación de pilotos con 29 puntos, después de terminar entre los diez primeros en las últimas seis carreras, una racha que a juzgar por las sensaciones de este viernes en el Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1, podría concluir este domingo si no consiguen dar un golpe de timón a tiempo.

Fernando Alonso al volante del Alpine A522 en el GP de Francia

