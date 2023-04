Qué dicen los datos del GPS sobre la ventaja de Red Bull en la F1 2023

Volvamos a los momentos antes de que Kevin Magnussen chocara contra el muro y se le desprendiera un neumático en la vuelta 54 de las 58 del Gran Premio de Australia 2023. El accidente provocará en breve una segunda bandera roja que hará que la carrera quede sumida en el caos. En cualquier caso, en ese momento, Max Verstappen aventaja a Lewis Hamilton en casi 8,5 segundos. Ese margen lleva a Red Bull a una ventaja sobre cualquier otro equipo en lo que va de temporada de "más de una vuelta" (ahora analizamos por qué).

El bicampeón Verstappen ganó el primer Gran Premio de Bahrein por delante de su compañero Pérez, mientras que Alonso, primer piloto no Red Bull, cruzó la meta a 38.637 del vencedor. Pérez invirtió el doblete de Red Bull en Arabia Saudí, donde Alonso volvió a ser el mejor del resto. Después de que Aston Martin apelara con éxito su penalización, el español se clasificó a 20.728s de la cabeza.

Si añadimos esas dos ventajas a la de Verstappen en Australia, Red Bull podría presumir de un colchón acumulado de 1:07.718 en el inicio del curso 2023. Eso son casi tres segundos más que el tiempo de Verstappen para lograr la pole del GP de Austria 2022, 1:04.984s.

Por supuesto, los acontecimientos en el circuito de Melbourne llevaron a acabar la carrera en procesión detrás del coche de seguridad, lo que permitió a Max Verstappen ganar por únicamente 0.179s. Pero aún así, el comienzo aplastante de Red Bull está claro para todos. Y si se hubieran evitado alguna de las banderas rojas y reinicios en Australia, o Sergio Pérez no hubiera fallado en la salida en Yeda, o los dos compañeros no hubieran gestionado su ritmo cuando estaban tan delante, el abismo sería aún mayor.

El director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, ha insistido en que a los nuevos aficionados no les molesta este tipo de monopolio y que otros equipos se pondrán al día. Eso parece casi inevitable, a menos que Red Bull realmente quiera batir el récord de McLaren F1 en 1988 de 15 victorias de 16 posibles y gane todas las carreras. Pero analizando más detenidamente el poder del vigente campeón de constructores parece que su primera derrota podría tardar mucho en llegar.

Aston Martin Racing es el equipo revelación de 2023, tras pasar de la séptima posición en constructores la temporada pasada a la segunda que ocupan actualmente. Pero Alonso cree que necesitará la ayuda de una penalización de Red Bull, una parada en boxes mal hecha, un accidente o un problema de fiabilidad para derrotar a los RB19. Por méritos propios, el ritmo del AMR23 no es suficiente, dice.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ya ha prometido un cambio de concepto de coche a pesar de que George Russell tenía ritmo para adelantar a Verstappen en el inicio del GP de Australia, mientras que Lewis Hamilton subrayó una actuación mucho más competitiva para su escudería. Aunque Mercedes dijo que se dio cuenta incluso antes de los test de que era necesaria una nueva dirección y las piezas actualizadas ya están siendo validadas en el túnel de viento, no debutarán en el coche hasta al menos el GP de Emilia Romagna, e incluso entonces los espectadores no deberían esperar un cambio "milagroso".

Luego está Ferrari, el rival más cercano a Red Bull durante la primera temporada de la nueva era de coches con efecto suelo. El nuevo director del equipo, Fred Vasseur, discrepó en un principio con sus pilotos al afirmar que para ser competitivos se necesitaban más ajustes de puesta a punto que mejoras en el coche. El panorama al respecto ha cambiado desde entonces. Aunque se ha descartado un monoplaza 'versión B', Vasseur dice que introducirán una serie de mejoras en cada uno de los fines de semana de Miami, Imola y Barcelona para poner fin a su mal rendimiento.

Pero también identificó las tres primeras carreras, y la próxima del GP de Azerbaiyán, como atípicas y dice que nunca se adaptarían al Ferrari SF-23. El asfalto del circuito de Bahrein era demasiado abrasivo, el circuito de Yeda está demasiado condicionado por la velocidad en recta, y el del Albert Park de Melbourne fue demasiado caótico. "Tenemos que entender que tres grandes premios no son el panel completo de las pistas", defendió. El problema con esa excusa, y para los rivales de Red Bull, es que el RB19 no se ha visto perjudicado por ninguna de esas circunstancias cambiantes.

La ventaja de tres décimas de Verstappen sobre Charles Leclerc para lograr la pole position del GP de Bahrein se definió por la rápida aceleración a baja velocidad del RB19 y su ritmo superior en las curvas de velocidad media. Tanto es así, que no importaba que Verstappen fuera en algunos puntos casi 4 km/h más lento en recta en comparación con un Ferrari que tiraba consistentemente más fuerte por encima de los 240 km/h. Eso sugiere un mayor énfasis en la carga aerodinámica.

En primer lugar, eso marca un cambio importante en la forma en que Red Bull afrontó la temporada pasada, cuando el motor Honda no podía superar inmediatamente el pesado chasis y era a menudo superado en aceleración por el ligero Ferrari, hasta igualarle y superarle luego a la máxima velocidad.

La segunda cosa a destacar es lo diferente que se comportó el RB19 en el GP de Arabia Saudí. Allí, con la potente explotación del DRS por parte de Red Bull, fue Checo Pérez quien lideró la tabla de velocidad punta. Como Verstappen estaba fuera de la contienda debido al fallo en su caja de cambios en la Q2, el mexicano marcó el mejor tiempo 0.155s por delante de Leclerc antes de que se aplicara la penalización al monegasco. Pérez estaba por detrás del Ferrari en los cambios de dirección a alta velocidad para volver a ponerse por delante con una ventaja de hasta 8 km/h en la velocidad punta.

En Australia, en el enfrentamiento en la Q3 entre Verstappen y Russell, el primero se hizo con la pole por 0.236s. Ese margen se basó en un rendimiento superior en recta, mientras mantenía velocidades más altas en las secuencias de curvas más abiertas, y perder ante el Mercedes en los vértices más lentos.

En la carrera, una vez que el fallo del cilindro dejó fuera a Russell y solo Hamilton podía luchar contra Verstappen, el neerlandés logró una ventaja de 0.162s por vuelta sobre el británico a lo largo de un stint ininterrumpido de 34 vueltas entre la 20 y la 53. Eso sin tener en cuenta que Verstappen se relajó para conservar neumáticos y ante posibles problemas del fiabilidad.

Los datos del GPS revelan la fuerza del RB19, pero también su comportamiento cambiante. Responde a los cambios de puesta a punto para ser rápido en las curvas de un circuito antes de ser la tendencia en recta. Parece disfrutar de un amplio margen de maniobra, a diferencia del Mercedes W13 de 2022, por ejemplo, que se desestabilizaba al principio cuando una superficie de pista irregular alteraba sus hábitos de conducción.

A diferencia de la temporada pasada, en la que Ferrari salía de las curvas más rápido, Red Bull aún no ha mostrado su punto débil. Fernando Alonso está marcando la pauta con sus puntos de frenada supertarde y su capacidad para coger potencia pronto, lo que podría adaptarse muy bien al GP de Mónaco. Pero la telemetría muestra que, aunque no esté a la altura ahí, el RB19 no se desmorona precisamente en los mismos tramos. Por lo demás, ha demostrado ser capaz de adaptarse a cualquier otra parte de una pista, siendo sin dudas un coche completísimo.

Aunque Vasseur considera que todavía no hay un circuito que se adapte realmente al SF-23, parece que todavía no hay ninguno que haga tropezar a Red Bull. Por eso, la métrica de los "supertiempos", que se centra en la vuelta más rápida de cada equipo durante todo un fin de semana de gran premio, registra actualmente un déficit de 0.401s de Ferrari respecto a Red Bull. En una vuelta estándar de 90 segundos, eso equivale a 0.36s que Red Bull podría tener sobre el segundo mejor. Si lo aplicamos a una carrera de unas 55 vueltas (sin coches de seguridad, banderas rojas ni reanudaciones en parado), Verstappen y Pérez pronto podrían estar disfrutando de otra victoria de otros 20 segundos de margen.

Eso pondría el totalizador de Red Bull por encima de 1:27 sobre sus rivales, no muy lejos de una vuelta entera al circuito de Yeda Corniche.