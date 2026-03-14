Así queda el calendario de la F1 2026 ACTUALIZADO: fechas, carreras y más

El calendario de carreras de la Fórmula 1 2026, iba a constar por tercera vez de 24 carreras, dos de ellas en España, pero durante la segunda se ha anunciado que por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, se han tenido que cancelar las segundas rondas, las que se iban a disputar en abril en Bahrein y Arabia Saudí, por lo que finalmente la F1 2026 tendrá 22 carreras.

Apunta las fechas, circuitos o sedes y los grandes premios para planear todo el año. La F1 2026 es la temporada número 77 del mundial, y una vez actualizado el calendario queda con cinco dobletes y solo dos tripletes en la parte final del calendario. Apunta aquí las fechas y encuentra debajo respuesta a todas las preguntas.

La temporada 2026 de F1 empezó el 8 de marzo en Australia porque Bahrein no se iba a disputar hasta que pasase el Ramadán, pero con la cancelación, no habrá ronda allí. Salvo ese hueco de abril, es un calendario muy similar al de 2025, con el cambio entre Canadá, que ahora coincidirá con la Indy 500, y Mónaco, que pasa a ser en junio.

Sin Imola pero con Madrid, se mantiene el mismo número de carreras europeas en la F1 2026, y las dos de España serán en Barcelona el 14 de junio y en Madrid el 13 de septiembre.

Calendario de Fórmula 1 2026: carreras, fecha y circuito

*En negrita, los grandes premios de F1 con carreras sprint en 2026

¿Cuántas carreras tendrá la temporada 2026 de Fórmula 1?

Como en 2024 y 2025, la F1 2026 iba a tener un total 24 grandes premios, pero tras cancelarse por la guerra Bahrein y Arabia, serán 22 grandes premios, es decir, 22 carreras principales. Además, habrá seis carreras sprint, por lo que serán un total de 28 carreras entre las largas y las cortas.

¿Qué cambia respecto al calendario de la F1 2025?

Más allá de obviamente el hueco de un abril sin carreras al cancelarse las dos que había (Bahrein y Arabia Saudí), la gran novedad es que el GP de España será en Madring, el nuevo circuito que se está construyendo en la capital (Madring), y que hace que haya dos carreras en España porque Barcelona cumplirá su contrato (antes de entrar luego en rotación con Spa). La ausencia respecto al calendario de 2025 es Imola, que salió de la F1 con su GP de Emilia Romagna.

En cuanto a cambios de fecha, el mayor cambio de 2026 es que el GP de Mónaco ya no coincidirá con la Indy 500, porque pasa a celebrarse el primer fin de semana de junio, mientras que el GP de Canadá se adelanta a finales de mayo (coincidiendo con la Indy 500), lo cual tiene más sentido logístico porque antes de esa carrera va la de Miami, por lo que una vez que la F1 llegue a Europa, ya no saldrá hasta finales de septiembre.

Además, los organizadores del GP de Azerbaiyán anunciaron que su carrera será en sábado y no en domingo, para "acomodar un festivo nacional".

También cambia que Zandvoort, Bakú y el Gilles Villeneuve de Canadá tendrán por primera vez carreras sprint, un formato al que también vuelve Silverstone mientras que repitió China y repetirá Miami. No habrá carreras sprint en la F1 2026 en Austin, Qatar ni Interlagos.

¿Cuándo serán las carreras de Barcelona y Madrid en la F1 2026?

El gran premio en Barcelona, que se llamará GP de Barcelona-Catalunya, será del 12 al 14 de junio de 2026, formando doblete con Mónaco. El GP de España 2026 de F1, el primero en el circuito de Madring en Madrid, será del 11 al 13 de septiembre, formando doblete con el GP de Italia en Monza.

Será la primera carrera en Madrid desde el GP de España de 1979 en el Jarama, y la última carrera que tiene el Circuit de Barcelona-Catalunya en su actual contrato, mientras trata de renovar para al menos entrar en un sistema de rotación como hará Spa-Francorchamps.

¿Cuándo empezó la temporada 2026 de F1? ¿Y cuándo son los test?

La primera carrera de la F1 2026 fue el GP de Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo, pero la pretemporada fue esta vez en dos sedes para dar a los equipos más tiempo en pista ante las nuevas reglas. Hubo cinco días de test en Barcelona en enero y otros seis divididos en dos tandas en febrero en Bahrein, aunque las pruebas de Barcelona se consideraron un test privado y lo de Bahrein la pretemporada oficial de F1 2026.

El calendario de la F1 2026 está condicionado por el ramadán, que será del 17 de febrero al 17 de marzo, por lo que hasta abril no habrá carreras en los países musulmanes.

La temporada 2026 de acabará con el GP de Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre.

¿Cuántas carreras sprint habrá en la F1 2026?

Hay seis fines de semana con carrera al sprint en la Fórmula 1 2026, como en 2025.

Carreras sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1: fechas y circuitos

Circuito Carrera sprint en el GP de Fecha Shanghai GP de China 14 de marzo (Crónica aquí) Circuito de Miami GP de Miami 2 de mayo Gilles Villeneuve GP de Canadá 23 de mayo Silverstone GP Gran Bretaña 4 de julio Zandvoort GP de Países Bajos 22 de agosto Marina Bay de Singapur GP de Singapur 10 de octubre

Mira más, y el historial de circuitos que han tenido: Fórmula 1 Carreras sprint de F1 2025: cómo son, formato, puntos, reglas, circuitos...

¿Cuántos dobletes hay en el calendario de F1 2026 y cuántos tripletes? (dos y tres carreras consecutivas)

En el calendario 2026 de Fórmula 1 habrá dos tripletes (es decir, dos veces habrá tres carreras consecutivas) y cinco dobletes (es decir, en cinco ocasiones habrá dos carreras seguidas).

Los tripletes del calendario 2026 de F1 estarán ambos en las últimas siete semanas del campeonato

Del GP de Estados Unidos (25 de octubre) pasando por el GP de México (1 de noviembre) hasta el GP de Sao Paulo en Brasil (8 de noviembre)

Del GP de Las Vegas (21 de noviembre) pasando por el GP de Qatar (29 de noviembre) y hasta el GP de Abu Dhabi (6 de diciembre)

Los dobletes del calendario 2026 de la Fórmula 1 serán estas carreras:

GP de Australia (8 de marzo) y GP de China (15 de marzo)

GP de Mónaco (7 de junio) y GP de Barcelona-Catalunya (14 de junio)

GP de Austria (28 de junio) y GP de Gran Bretaña (5 de julio)

GP de Bélgica (19 de julio) y GP de Hungría (26 de julio)

GP de Italia (6 de septiembre) y GP de España (13 de septiembre)

Cómo es el calendario de la Fórmula 1 en 2026

La temporada 2026 de F1 finalmente tras las cancelaciones tendrá 22 carreras, con el estreno de Madrid como GP de España en la segunda semana de septiembre y la ausencia de Imola.

El campeonato 2026 de F1 empezó con el GP de Australia el 8 de marzo. Tras el GP de Australia, sin descanso, llegó el GP de China 2026 el 15 de marzo. Luego, habrá cinco semanas de descanso al cancelarse el doblete del GP de Bahrein (iba a ser el 12 de abril) y el GP de Arabia Saudí (sería el 19 de abril).

Así, el mundial continuará con el GP de Miami 2026 de F1, que será la cuarta ronda de la temporada el 3 de mayo, y la siguiente carrera será el GP de Canadá 2026 de F1 el 24 de mayo, coincidiendo con las 500 Millas de Indianápolis. Tras eso habrá una semana sin carreras antes de la llegada a Europa con el doblete del GP de Mónaco 2026 de F1 el 7 de junio y el GP de Barcelona-Catalunya el 14 de junio.

Después de esa primera carrera en España habrá una semana de descanso antes del doblete entre el GP de Austria el 28 de junio y el GP de Gran Bretaña el 5 de julio. La F1 2026 llegará al ecuador con el GP de Bélgica el 19 de julio, y acto seguido el GP de Hungría el 26 de julio.

Las vacaciones de verano de la F1 serán del 27 de julio (después del GP de Hungría) hasta el 16 de agosto, ya que el siguiente fin de semana, el del 23 de agosto se disputa el GP de Países Bajos con el que arranca la segunda parte del calendario.

La última semana de agosto de 2026 será de descanso sin F1, antes de un doblete con el GP de Italia el 6 de septiembre y el GP de España en Madrid el 13 de septiembre. Madrid será la última parada europea del calendario 2026 de F1. Luego, el 26 de septiembre es el GP de Azerbaiyán en 2026 (EN SÁBADO), que tendrá una semana antes y una después sin carrera, como el GP de Singapur el 11 de octubre, antes del atracón final.

Y es que como en la F1 2025, el calendario 2026 de Fórmula 1 acabará con seis carreras en siete semanas, con los dos únicos tripletes del año. El primero será con el GP de Estados Unidos el 25 de octubre, y acto seguido el GP de México el 1 de noviembre (Día de Muertos en el país) y sin pausa el GP de Sao Paulo en Brasil el 8 de noviembre. Tras una semana de descanso, volverá el campeonato hasta el final, con el GP de Las Vegas el 21 de noviembre, el GP de Qatar el 29 de noviembre y el final del mundial 2026 de F1 con el GP de Abu Dhabi el 6 de diciembre.